Louise 5 ans : rejetée d’un club enfant pendant les vacances à cause de sa trisomie 21 !

Les vacances en famille sont toujours un moment de bonheur pour les plus petits. D’une part elles permettent de vivre des instants agréables en compagnie de sa famille, mais c’est aussi l’occasion pour les enfants et les parents de rencontrer de nouvelles personnes, et de passer du temps avec celles-ci. Pour la vie sociale, c’est un moment agréable, et chacun devrait avoir le droit d’en profiter de la même façon.

Hélas, ce ne fut pas le cas pour la petite Louise 5 ans. Celle-ci résidait dans un camping en compagnie de ses parents, et ces derniers ont eu l’idée de l’inscrire au mini-club, comme c’est le cas pour de nombreux enfants durant les vacances. Celui-ci était supposé accueillir les enfants entre 3 et 11 ans, il n’y avait donc aucune raison que la petite fille ne soit pas acceptée, et qu’elle n’ait pas elle aussi, la chance de jouer avec d’autres enfants. Pourtant les choses ne se sont pas passées de cette manière.

Un refus catégorique au vu du handicap de la petite fille

Le refus fut catégorique de la part des animateurs du mini-club : la petite Louise n’a pas été acceptée au sein de celui-ci de par son handicap. Celle-ci est en effet atteinte de trisomie 21, une maladie génétique, qui induit chez les enfants et les adultes un retard de développement. Néanmoins, cela n’empêche pas aux enfants de vivre leur vie, et même d’avoir des amis : son état n’aurait donc pas dû être un frein à son acceptation au sein du mini-club.

Le papa de la petite Louise a donc décidé de parler de cette histoire sur les réseaux sociaux. Il a commencé avec Facebook, où il explique ce qu’il vient de se passer, et évoque les sentiments de tristesse qu’une telle situation d’exclusion évoque pour lui. Il parle des souffrances vécues chaque jour de par ce manque d’acceptation de sa petite fille.

Cette histoire a beaucoup ému les internautes : ceux-ci ont en effet été des milliers à lire ce témoignage et à réagir par le biais des commentaires. La famille a reçu beaucoup de soutien par ce biais, et cela a fait le tour de la toile en quelques heures seulement. Par le biais de Twitter, il a même profité de l’appui d’une célébrité, qui n’est autre que Samuel Etienne, nouveau présentateur de Question pour un Champion, après Julien Lepers qui a été remercié il y a quelques temps déjà.

L’animateur très touché par l’histoire de la petite Louise

Pas de vacances pour le sentiment de rejet.

Ma fille avec #trisomie21 privée de mini club du camping car elle est hors cadre.

Ça fait mal.

À chaque rejet le même goût amère. Entre solitude et injustice.

Pas de repos pour les aidants.#inclusion #handicaphttps://t.co/UUGBwrUKJB pic.twitter.com/STGxLML8O9 — Rémy (@Remy_Bellet) August 2, 2020

Suite à la lecture de ce témoignage, l’animateur a donc décidé de relayer l’information. Et celui-ci a même officiellement invité Louise sur le plateau de son émission : dans le tweet qu’il lui a adressé, il lui propose en effet de découvrir Question pour un Champion quand elle le souhaitera.

Cela a beaucoup touché le papa, qui a pris le temps de répondre au Tweet en remerciant chaleureusement le journaliste pour ses gentils mots. Il évoque une fois encore le fait qu’il soit difficile d’accepter un tel rejet, sachant que le but étant simplement de passer de bonnes vacances, sans « coup de poignard », selon ses propres paroles.

Il est grand temps que le regard change sur la trisomie 21 et que l’on accepte la différence !