Limite des 100 km à Noël ? Cette limitation pourrait gâcher les fêtes de fin d’année

Si Emmanuel Macron concrétise ses dires, nous aurons un déconfinement le 1er décembre avec, éventuellement, un assouplissement des mesures à la mi-novembre. Ce scénario sera envisagé uniquement si les mesures portent leurs fruits et si le coronavirus ne gagne plus de terrain. Pour l’instant, c’est le flou le plus total, mais la limite des 100 km pourrait-elle faire son grand retour en décembre ?

Nous avons aujourd’hui une limite pour certains déplacements

Comme vous le savez, pour faire du sport ou encore promener votre animal de compagnie, vous devez impérativement être vigilant puisque vous ne pourrez pas dépasser la limite d’un kilomètre. Cela peut être assez contraignant, mais, apparemment, cette mesure ne s’applique pas pour les courses alimentaires. Il y a toutefois des zones difficiles à comprendre, d’où l’intérêt de bien vous renseigner avant de partir en promenade.

Merci Disneyland paris de nous annoncer les dates officielles du confinement 🤡. Ca veux dire pour Noël nous seront des elfes libres et apres reconfinement 🤪 https://t.co/cLtimtewpp — 𝒩𝑖𝑛𝑜🤍 (@Abyaby__) October 31, 2020

Aujourd’hui, nous sommes confinés, mais est ce que ce sera, le cas pour Noël ?

Nous ne pouvons réaliser que des suppositions à ce stade puisque le gouvernement n’a pas encore exposé les futures mesures.

Pour éviter les déplacements d’un département à un autre, il y aura peut-être des limitations de 100 km par exemple.

En effet, certains ont la crainte de découvrir un foyer de contagion très important pendant les fêtes de Noël. Cela serait alors très complexe puisque la situation ne pourrait pas s’améliorer et nous serons à nouveau confrontés à un confinement plus drastique. De ce fait, la limitation des 100 km n’est pas forcément utopique, mais des rumeurs annoncent aussi la mise en place d’un couvre-feu.

Et si le confinement est prolongé jusqu’au jour de l’An ?

Ce serait finalement, le scénario le plus complexe puisque nous ne pourrions pas nous déplacer ni fêter Noël avec la famille ou encore réaliser des achats dans les commerces. Cette hypothèse ne doit pas être mise de côté uniquement si la situation avec le coronavirus ne connaît pas une amélioration. Pour l’instant, il semble encore trop tôt pour évoquer un tel format, mais, si le confinement est prolongé, les repas avec la famille ne seront pas envisageables. Angela Merkel pour l’Allemagne a déjà annoncé qu’il y aurait un comité restreint, mais la solitude ne sera pas au rendez-vous.

« Plus on respecte le confinement, moins il sera long.

[…] Si le freinage est réussi, le nombre de nouvelles contaminations pourrait baisser dans les prochains jours, entraînant dans deux semaines une baisse de celui des cas graves»

Mon entretien @leJDD https://t.co/V08L1YMPiJ — Olivier Véran (@olivierveran) November 1, 2020

La prolongation du confinement serait alors la pire situation pour les Français qui espèrent tout de même que les mesures porteront leurs fruits. Normalement, un point devrait être réalisé par Emmanuel Macron et ses équipes dans les prochains jours. Nous en saurons un peu plus sur la suite.