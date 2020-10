Lidl : un rafraîchisseur incroyable pour enfin respirer dans votre logement !

Nous sommes en pleine période de canicule, et l’été bat son plein. Pour de nombreux Français, en particulier ceux qui résident dans les régions les plus chaudes, cette saison agréable a tendance à virer au cauchemar, quand les températures dépassent les 37°C. Nos maisons ne sont pas systématiquement dotées de l’air conditionné, il fait très chaud, les nuits sont difficiles à vivre, aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus âgés, qui sont d’autant plus fragiles. Lidl est une enseigne prisée pour ces appareils.

Quelques appareils peuvent venir vous aider à mieux gérer cet été qui s’annonce encore bien chaud dans sa seconde partie, comme le rafraîchisseur d’air par exemple. Il s’agit d’un appareil qui se situe entre le climatiseur et le ventilateur, et qui pourrait bien sauver votre été !

C’est Lidl qui encore une fois a frappé fort : un nouveau modèle de rafraîchisseur d’air à prix fou est en magasin depuis ce jour, et les clients se jettent littéralement dessus. Ceux-ci s’arrachent ce petit bijou de technologie pour un prix modique comme c’est souvent le cas chez Lidl.

Un tarif tout simplement incroyable

La plupart des rafraîchisseurs d’air sont vendus autour de 100€ dans les grandes enseignes d’électroménager, mais Lidl a su une fois encore se démarquer, en proposant un modèle à moins de 20€ seulement ! Tout comme l’enseigne a su le faire pour son robot cuiseur, imitant parfaitement le Thermomix mais pour un tarif 6 fois inférieur, elle a encore une fois réussi à surprendre agréablement sa clientèle, grâce à ce modèle incroyablement efficace, et surtout accessible à toutes les bourses.

Pour une vingtaine d’euros, plus précisément 19,89€, vous profiterez d’un modèle novateur. Il ne s’agit pas d’un rafraîchisseur d’air tout simple, celui-ci est pourvu de nombreuses caractéristiques qui ont de quoi vous séduire.

La meilleur vente amazon

KLARSTEIN New Breeze 7 - Climatiseur Mobile, Déshumidificateur, Ventilateur, 7000BTU/h, 2,1KW, De 16 à 30°C, Ecran LED, Fonction minuterie programmable, Télécommande - Noir TEMPÉRATURES: IDÉALES Grâce au climatiseur Klarstein New Breeze 7 laisse la canicule dehors et vous fournit à l'intérieur votre température de confort au degré près. Au bureau comme à la maison : fraîcheur garantie.

PUISSANTES PERFORMANCES: Avec ses 7000 BTU/2,1 kW de puissance de climatisation sous le capot, le climatiseur Klarstein New Breeze 7 crée sans peine des températures idéales entre 16 et 30 °C dans les salons et bureaux de 21 à 34 m².

ÉCONOME: L'appareil est si économique qu'il obtient la classe d'efficacité énergétique A. Un ventilateur 4 vitesses distribue dans la pièce un léger souffle frais en ou une brise puissante qui vous soulagera

TIMER: Vous pouvez laisser le ventilateur travailler seul pour de plus grandes économies. Une minuterie vous permet de démarrer et de stopper l'appareil après le délai de votre choix tandis qu'un mode nuit se réduit progressivement la puissance.

UTILISATION FACILE: Toutes les fonctions sont très facilement accessibles sur le panneau tactile de l'appareil ou avec la télécommande incluse. Avec son design aux lignes claires et son châssis élégant, il s'intègre facilement partout.

Comment fonctionne un rafraîchisseur d’air ?

Contrairement à ce que pensent certains, le rafraîchisseur d’air n’est pas un simple ventilateur : il s’agit d’un appareil qui combine à la fois la ventilation, et l’ajout de fraîcheur dans l’air, par le biais d’un réservoir d’eau, c’est ce qui lui permet d’abaisser la température de vos pièces de quelques degrés autour de vous, en un temps intéressant. Même s’il n’a pas l’efficacité d’un climatiseur, celui-ci peut se substituer à ces appareils plus puissants, le tout pour un tarif bien plus abordable, et sans obligation de faire sortir de tuyaux à l’extérieur.

Concernant ce petit bijou provenant du magasin Lidl, celui-ci fait notamment état d’une capacité de 700mL pour son réservoir, dans lequel vous pourrez tout aussi bien verser de l’eau, qu’ajouter quelques glaçons. Sa technologie filtrante est brevetée, et celui-ci dispose d’une autonomie de 7h et d’une batterie rechargeable par le biais d’une prise USB-C. Vous apprécierez également la lumière LED, qui est disponible en 7 couleurs, afin d’apporter une petite ambiance sympa à votre pièce.

Il n’y en aura pas pour tout le monde !

Attention néanmoins : comme tous les produits star de l’enseigne, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Lidl dispose toujours de stocks réduits sur ses produits, et il est fort probable que cet appareil ne soit pas à nouveau en vente avant l’année prochaine. Si vous souhaitez vous le procurer cet été, il est donc indispensable que vous vous rendiez au sein du magasin le plus proche, de manière à vous procurer le vôtre. À ce prix-là, il n’y en aura sans doute pas pour tout le monde, donc n’hésitez pas, vous risquez d’en avoir besoin avec la vague de chaleur qui se prépare actuellement, dans tout l’hexagone !