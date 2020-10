Lidl révolutionne Noël avec deux draisienne en bois avec un style rétro et moto à moins de 30 euros !

À l’approche des fêtes de Noël, le nouveau catalogue de cette enseigne a été proposé et de nombreux jouets sont au rendez-vous. Dès le 29 octobre, l’enseigne dévoilera les cadeaux pour cette fin d’année et vous ne pourrez pas faire l’impasse sur cette draisienne en bois. Cette dernière est sans doute LE cadeau incontournable pour une petite fille ou un petit garçon dès qu’ils ont deux ans. Elle présente de sérieux atouts, car elle favorise les déplacements, optimise la coordination des membres et le passage au vélo se fait généralement sans les roulettes.

La présentation des draisiennes en bois de Lidl

Vous avez donc deux modèles, le premier est rétro avec un joli revêtement vert clair et le second s’inspire des motos avec une couleur très naturelle. Vous devrez débourser moins de 30 euros pour ce petit bijou qui sera idéal pour les fêtes de Noël.

Lidl : Draisienne rétro en bois pas chère à 29,99€ seulement https://t.co/UbA5MtvqDL#Lidl — EchantillonsClub (@EchantillonsC) October 22, 2020

Tous les jouets de l’enseigne sont en bois certifié FSC.

Lidl opte alors pour une gestion responsable des forêts tout en proposant ces jouets en matériau durable.

Elles seront en rayon dès le 29 octobre et elles sont prévues dès deux ans.

Vous aurez une draisienne rétro avec une hauteur réglable de 33 à 35 cm.

La draisienne avec un style moto est par contre réglable en hauteur de 37 à 39 cm.

Il faudra sans doute se rendre dès l’ouverture dans les commerces de l’enseigne pour réussir à acheter ces produits puisque les jouets en bois sont très prisés et les prix sont souvent très élevés. Lidl pourrait alors vous combler à quelques semaines de Noël.

Pourquoi choisir une draisienne pour votre enfant ?

Le bois est un matériau durable et noble qui offre aussi un rendu très sympathique. La draisienne facilite grandement les déplacements et il s’agit d’une évolution du porteur. L’enfant apprend à pousser sur ses jambes, il maintient son équilibre et il est souvent beaucoup plus à l’aise lorsqu’il utilise un vélo. D’ailleurs, les enfants qui ont adopté la draisienne en bois par exemple n’ont pas recours aux petites roulettes pour le vélo.

Il y a donc un guidon, une selle confortable et la draisienne est différente d’un petit vélo puisque vous n’avez pas le pédalier. Il s’agit d’un produit incontournable pour les enfants et les parents seront sans doute nombreux à acheter la draisienne en bois de Lidl puisque le prix est vraiment compétitif. N’hésitez pas à regarder le catalogue, de nombreux jouets sont prévus dès le 29 octobre comme le petit train ou encore la cuisine pour mimer les gestes de papa et maman.