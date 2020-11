Lidl propose un super cadeau de Noël pour les enfants à un prix incroyable !

Généralement, les jouets en bois sont réputés pour être très onéreux puisque la conception demande de la rigueur. Toutefois, Lidl propose des produits de qualité à des prix très concurrentiels. Elle est aussi investie dans une campagne de gestion des forêts, les jouets sont alors conçus dans les règles de l’art pour respecter l’environnement. De ce fait, tous les produits dénichés dans le dernier catalogue sont en bois certifié FSC.

Un set pour le chemin de fer à la ville ou à la campagne

Il s’agit sans doute du jouet incontournable pour Noël, mais ce ne sera pas le seul proposé par Lidl qui dévoile aussi une magnifique draisienne en bois. Vous avez donc un set pour ce chemin de fer avec la ville ou la campagne et il est facturé moins de 20 euros.

Il est proposé à tous les enfants dès deux ans puisqu’il y a tout de même de petites pièces .

. Vous aurez 69 pièces notamment pour la ferme et les véhicules sont aimantés.

La longueur totale du chemin de fer en bois est de quatre mètres, les rails sont en hêtre européen.

Le jouet de Lidl est compatible avec les rails en bois standards et vous devrez vous rendre dans les commerces dès le 29 octobre pour tenter de trouver ce petit bijou. Le catalogue présente un autre set avec les pompiers, vous aurez également le chantier ou la jungle. Le prix est cette fois inférieur à 22 euros.

Moins de 30 euros pour le chemin de fer en ville

Pour ces différents modèles, la charte de qualité est identique, Lidl propose alors des jouets en bois très intéressants et ils sont sans danger pour l’environnement et tous les enfants. Cette référence est toutefois un peu différente, la longueur du circuit est toujours de 4 mètres, mais vous avez un câble de recharge en USB qui est dans la boîte. Cela permet d’actionner certains éléments de ce jouet. Le city express comporte 52 pièces et soyez vigilant, car ce modèle est conçu pour les enfants dès trois ans.

N’hésitez pas à regarder le dernier catalogue de Lidl puisque vous aurez de nombreux jouets en bois comme la locomotive télécommandée ou le train à pile. Il y a la maison de poupées XXL à moins de 90 euros contre 50 euros pour la cuisine pour enfant en bois. Vous ne pourrez pas faire l’impasse sur le parking à 32 euros, les aliments en bois à 7 euros et les accessoires pour la marchande ou encore le panier avec les provisions qui est à l’effigie de Lidl.