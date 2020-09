Lidl alerte : il vous rembourse à cause d’un produit jugé dangereux pour les consommateurs ! Ramenez-le, urgence !

Certains consommateurs ne peuvent pas se passer de l’enseigne Lidl puisque les prix sont très séduisants par rapport à la grande distribution.

Si vous faites vos courses à Leclerc, Cora ou encore Carrefour et même Auchan, vous pourrez constater que les tarifs sont un peu plus élevés. De plus, les retours sur les réseaux sociaux sont clairement positifs, mais il y a parfois des problèmes qu’il ne faut pas mettre de côté.

Comment obtenir le remboursement d’un produit chez Lidl ?

Imaginons que vous n’êtes pas satisfait d’un produit ou que celui-ci ne fonctionne pas malgré le respect de la notice d’utilisation. Vous devez donc toujours garder le ticket de caisse, car il est impératif de le transmettre à la caisse pour un remboursement. Ce dernier est alors très simple.

Vous devez vous diriger immédiatement à la caisse sans réaliser vos courses, car il faut demander le remboursement ou l’échange en amont .

. La caissière demande généralement si vous avez rencontré un problème, elle peut ainsi le faire remonter à la direction.

Elle note le retour sur votre ticket de caisse et vous obtenez un remboursement en espèces.

Pour un échange, il suffira ensuite de réaliser vos courses, de prendre le nouveau produit s’il est toujours présent et de le mentionner à la caisse.

Selon 60 millions de consommateurs, l'aspirateur-balai Silvercrest SHAZ 22.2 D5 de Lidl présenterait un défaut de fabrication ; il serait susceptible de prendre feu au moment de la charge ou de l'utilisation. Il fait l'objet d'une procédure de rappel. https://t.co/SvzJ8TezXs — Les Numériques (@lesnums) September 26, 2020

C’est assez simple et pratique, mais n’oubliez pas que les packagings ne doivent pas être abîmés pour être certains que les produits soient acceptés. Lorsqu’il s’agit d’un rappel comme ce fut le cas avec l’aspirateur Silvercrest, il est inutile de motiver votre retour.

Lidl réalise une alerte après une annonce d’un service consommateur

C’est le magazine, 60 millions de consommateurs qui est aussi disponible sur Internet qui est à l’origine de cette alerte. Elle n’a pas été prise à la légère par Lidl puisque le rappel a été rapide. Vous devez donc confier l’aspirateur à la caissière même si vous n’avez plus le ticket de caisse puisqu’il ne s’agit pas d’un remboursement classique. Le numéro de l’article est le 339 791_1 910 et le code-barres est 3 256 224 756 552. Il faut cesser impérativement l’utilisation de cet aspirateur qui est rappelé par Hoyer Handel GmbH.

🏬 – Lidl rappelle son aspirateur à main de la marque Silvercrest, vendu en France depuis le 27 août dernier. L’appareil est susceptible de prendre feu au moment de la charge ou pendant l’utilisation. pic.twitter.com/93HQOqCqHm — INFO Roubaix (@inforbx) September 26, 2020

Apparemment, il y a un risque de départ de feu que ce soit pendant l’utilisation de cet aspirateur à main SHAZ 22.2 D5 ou lors du chargement avec le câble d’alimentation proposé dans la boîte. Le rappel est national et le produit a été vendu dès le 27 août dernier. Cela montre que tous les produits commercialisés par Lidl ne sont pas infaillibles, c’est aussi le cas pour d’autres enseignes.

Des tests réalisés pour tous les appareils

Comme vous le savez, les appareils n’arrivent pas sur le marché sans avoir été testés en amont. De ce fait, les entreprises comme Lidl doivent procéder à des batteries d’essais, mais pourquoi cet aspirateur est-il rappelé ? Il s’agit sans doute d’un défaut de fabrication qui ne touche pas forcément toutes les références de cette gamme.

De ce fait, Lidl préfère sans doute rappeler l’ensemble des produits par principe de précaution.

Comme vous le savez, les produits de la gamme disposent notamment du marquage CE, ils respectent alors toutes les exigences françaises.

Avant la mise sur le marché, le marquage CE permet notamment d’envoyer le produit pour qu’il soit acheté par les consommateurs.

C’est pour cette raison que les produits sans le marquage CE peuvent être très dangereux, d’où l’intérêt de ne pas les acheter.

De ce fait, l’aspirateur de Lidl répond à toutes les normes en vigueur, il était donc en mesure d’être vendu sur le marché. Par contre, comme nous avons pu le préciser dans cet article, un défaut de fabrication peut se glisser lors du montage et tous les produits ne sont pas forcément testés à la sortie de l’usine. Par conséquent, même si vous avez pu acheté un tel produit dans cette enseigne, vous ne serez pas obligatoirement la cible d’un incendie ou d’explosion. Toutefois, en France, nous avons une législation bien précise qui permet de protéger les consommateurs.

Dès qu’un problème est identifié pour un seul produit, c’est l’ensemble des lots et de la gamme qui peuvent être écartés du marché. Cela permet notamment de vérifier s’il y a des vices cachés ou encore une négligence sur la chaîne de montage. Dans tous les cas, avec le droit de rétractation, et même les garanties, vous pouvez obtenir dans ce cas de figure un remboursement.

Le rappel des produits ne concerne pas seulement Lidl

Il suffit de lire la presse notamment pour constater que des produits notamment alimentaires peuvent être rappelés par les enseignes. Toutes celles qui rythment le paysage français ont au moins effectué un rappel de ce genre. Vous pouvez donc découvrir des résidus de plastique ou encore des corps étrangers. Lorsque ce ne sont pas les consommateurs qui sont à l’origine de ces rappels, ce sont les professionnels qui réalisent des tests.

Même si la mise sur le marché a été effectuée, des vérifications peuvent être réalisées et dans ce cas de figure, lorsqu’un corps étranger est identifié, les produits sont évincés du marché. Cela concerne bien sûr l’alimentation qui est soumise à des conditions drastiques, le secteur automobile et le monde high-tech. Vous avez parfois pu constater que des chargeurs avaient été rappelés par les enseignes à cause d’un risque d’explosion.

Cela peut arriver pour un produit sur l’ensemble de la gamme, mais les entreprises sont contraintes de jouer la carte de la précaution. Avec l’enquête réalisée par 60 millions de consommateurs, il y a souvent des rappels de ce genre, d’où l’intérêt de vous renseigner auprès de ce magazine.

Comment joindre les services de Lidl ?

Si vous avez un doute concernant votre aspirateur ou si vous souhaitez obtenir des réponses supplémentaires, il suffit de joindre les services de Lidl et plusieurs solutions sont à votre disposition. Certes, vous avez le numéro de téléphone qui est gratuit à savoir le 0800900343 et vous aurez même les indications sur le site Internet officiel de l’enseigne.

Par contre, pour que le numéro de téléphone ne soit pas facturé, il est recommandé d’utiliser un poste fixe .

. Bien sûr, le site officiel de l’enseigne propose un formulaire, cela vous permet notamment de partager une réclamation pour cet aspirateur à main ou un autre produit qui aurait pu vous décevoir.

Les internautes ont également à leur disposition un mail à savoir contact@lidl.fr, vous aurez une réponse dans les plus brefs délais.

Il y a enfin un service pour les consommateurs avec une adresse postale.

Vous pourrez alors adresser votre courrier à Lidl Service client BP32 67039 Strasbourg CEDEX. Vous disposez désormais de tous les éléments grâce à notre article pour faire valoir vos droits. Sachez que l’aspirateur peut être dangereux, mais cela ne concerne pas forcément tous les produits, car vous n’avez peut-être pas rencontré un tel problème lors des précédentes utilisations. Par principe de précaution, il est préférable de demander le remboursement en caisse et de rapporter le produit dans son emballage d’origine.