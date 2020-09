Lidl alerte : il vous rembourse à cause d’un produit jugé dangereux pour les consommateurs ! Ramenez-le en urgence !

Certains consommateurs ne peuvent pas se passer de l’enseigne Lidl puisque les prix sont très séduisants par rapport à la grande distribution. Si vous faites vos courses à Leclerc, Cora ou encore Carrefour et même Auchan, vous pourrez constater que les tarifs sont un peu plus élevés. De plus, les retours sur les réseaux sociaux sont clairement positifs, mais il y a parfois des problèmes qu’il ne faut pas mettre de côté.

Comment obtenir le remboursement d’un produit chez Lidl ?

Imaginons que vous n’êtes pas satisfait d’un produit ou que celui-ci ne fonctionne pas malgré le respect de la notice d’utilisation. Vous devez donc toujours garder le ticket de caisse, car il est impératif de le transmettre à la caisse pour un remboursement. Ce dernier est alors très simple.

Vous devez vous diriger immédiatement à la caisse sans réaliser vos courses, car il faut demander le remboursement ou l’échange en amont .

. La caissière demande généralement si vous avez rencontré un problème, elle peut ainsi le faire remonter à la direction.

Elle note le retour sur votre ticket de caisse et vous obtenez un remboursement en espèces.

Pour un échange, il suffira ensuite de réaliser vos courses, de prendre le nouveau produit s’il est toujours présent et de le mentionner à la caisse.

Selon 60 millions de consommateurs, l'aspirateur-balai Silvercrest SHAZ 22.2 D5 de Lidl présenterait un défaut de fabrication ; il serait susceptible de prendre feu au moment de la charge ou de l'utilisation. Il fait l'objet d'une procédure de rappel. https://t.co/SvzJ8TezXs — Les Numériques (@lesnums) September 26, 2020

C’est assez simple et pratique, mais n’oubliez pas que les packagings ne doivent pas être abîmés pour être certains que les produits soient acceptés. Lorsqu’il s’agit d’un rappel comme ce fut le cas avec l’aspirateur Silvercrest, il est inutile de motiver votre retour.

Lidl réalise une alerte après une annonce d’un service consommateur

C’est le magazine, 60 millions de consommateurs qui est aussi disponible sur Internet qui est à l’origine de cette alerte. Elle n’a pas été prise à la légère par Lidl puisque le rappel a été rapide. Vous devez donc confier l’aspirateur à la caissière même si vous n’avez plus le ticket de caisse puisqu’il ne s’agit pas d’un remboursement classique. Le numéro de l’article est le 339 791_1 910 et le code-barres est 3 256 224 756 552. Il faut cesser impérativement l’utilisation de cet aspirateur qui est rappelé par Hoyer Handel GmbH.

🏬 – Lidl rappelle son aspirateur à main de la marque Silvercrest, vendu en France depuis le 27 août dernier. L’appareil est susceptible de prendre feu au moment de la charge ou pendant l’utilisation. pic.twitter.com/93HQOqCqHm — INFO Roubaix (@inforbx) September 26, 2020

Apparemment, il y a un risque de départ de feu que ce soit pendant l’utilisation de cet aspirateur à main SHAZ 22.2 D5 ou lors du chargement avec le câble d’alimentation proposé dans la boîte. Le rappel est national et le produit a été vendu dès le 27 août dernier. Cela montre que tous les produits commercialisés par Lidl ne sont pas infaillibles, c’est aussi le cas pour d’autres enseignes.