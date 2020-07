Les Alpes : la neige devient rose, de vives inquiétudes face à ce changement dévoilé en vidéo

Tous les changements de ce genre sont étudiés sous toutes les coutures par les professionnels, car la situation peut clairement être problématique. Il y a quelques jours, nous apprenions que les températures dans l’Arctique atteignaient des records. C’est le signe du réchauffement climatique puisque la planète est bouleversée. En hiver, le mercure peut aussi descendre très bas, cela provoque alors des dégâts au niveau de la faune et de la flore. Bien sûr, les écologistes sont inquiets, ils estiment que les humains doivent impérativement réagir.

Pourquoi cette neige des Alpes devient-elle rose ?

Faut-il s’attendre à des massifs montagneux roses ? La neige dans les stations va-t-elle changer de couleur ? Pourquoi le blanc n’est-il plus au rendez-vous ? Ce sont des questions qui méritent forcément des réponses et seule une étude permet d’en apprendre un peu plus. L’Agence France Presse relaye certaines informations qui ont notamment été partagées par Cnews.

De la neige rose dans les Alpes italiennes !

La neige deviendrait rose à cause d’une algue qui n’est pas méconnue puisqu’elle aurait été identifiée au Groenland .

. Le centre de recherches national ne révèle pas forcément l’origine première de ces algues, mais elles auraient le pouvoir de changer la couleur de la neige.

Les échantillons ont été prélevés le 4 juillet dernier dans les Alpes et plus précisément au niveau du glacier Presena.

Si vous découvrez de la neige rose pendant vos vacances d’été, c’est relativement normal au vu de ces relevés, mais les explications sont préoccupantes.

Une supposition a donc été faite, la neige aurait tendance à devenir rose à cause de cette algue. Cette dernière serait aussi néfaste puisqu’elle aurait tendance à accélérer le changement climatique. En soi, cette algue ne serait pas dangereuse et elle relève d’un phénomène dit naturel. Toutefois, même si ces scènes sont assez sympathiques à regarder si vous ne vous posez aucune question, il y a un véritable problème au vu des conséquences.

Les algues sont problématiques pour les Alpes

Si vous avez compris le raisonnement dévoilé par les scientifiques, vous savez que les algues accélèrent le changement climatique. En effet, elles se déposent sur la neige, la couleur se transforme et le manteau neigeux devient plus sombre. Cela provoque une augmentation de la chaleur et la fonte est beaucoup plus importante. Il y a ensuite un cercle vicieux qui s’installe, car lorsque la neige fond, les algues prennent la place. De nombreux spécialistes estiment que les transformations au niveau du climat sont très inquiétantes. Avec les découvertes en Arctique ou dans le pôle nord, certains pensent que la fonte accélérée des glaciers aura des répercussions sur les villes situées au niveau des côtes.

En effet, si les glaciers fondent, le niveau des océans et celui des mers ne peuvent qu’augmenter, cela provoque des inondations. Si ces dernières sont plus ou moins conséquentes, c’est le niveau qui est problématique, car de nombreuses villes aux abords des océans et des mers pourraient disparaître dans les prochaines décennies. En France, les habitants semblent avoir pris conscience de la situation qui est un peu plus critique chaque jour. Les dernières municipales ont mis en avant une vague verte, les écologistes sont nombreux à investir les villes comme Lyon. Il y a donc de grandes chances pour que leur place lors des présidentielles en 2022 soit conséquente.