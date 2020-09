Le live de Koh Lanta Les 4 Terres : voici ce qui va se passer pour Bertrand Kamal

Nous vous proposons un live de Koh Lanta Les 4 Terres, cela vous permettra de découvrir le troisième épisode qui aura un goût amer. En effet, il sera difficile de découvrir Bertrand Kamal alors qu’il est décédé il y a quelques jours. La grande famille de Koh Lanta est bouleversée et selon les volontés du jeune homme, ainsi que ses proches, la saison est maintenue. Denis Brogniart a assuré ce matin lors d’une interview que les images ne seront pas modifiées et les scènes seront semblables.

Je suis sure que quand Denis a dit que la prochaine saison de Koh lanta se déroulerait en France ils ont cru que ça se passerait en Lozère ou dans le Périgord.😂Ça coulait de source que ça serait dans les DOM TOM — Primanotte75000 (@Primavera75012) September 11, 2020

Les précisions de Denis Brogniart pour Koh Lanta

Malheureusement, le décès de Bertrand Kamal aura une répercussion sur les audiences, certains adeptes vont regarder uniquement pour savoir s’il pourra remporter cette émission très importante pour la famille du trentenaire. Il s’agit d’un véritable rêve qu’il souhaitait vivre, vous pourrez alors le suivre au cours des différents épisodes.

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ — TF1 (@TF1) September 10, 2020

Denis Brogniart a révélé qu’un hommage sera rendu au début de Koh Lanta avec des propos pour le mettre en valeur bien sûr .

. Le présentateur pourra évoquer sa personnalité que ce soit dans ce programme ou en dehors.

Il a également fait une révélation à la radio puisque Bertrand Kamal ne sera pas éliminé ce soir.

Ils vont faire Koh Lanta à Porquerolles on va rien comprendre https://t.co/qkh34sPgNj — Y2️⃣A 🇩🇿 (@m_y2aa) September 11, 2020

Certains adeptes de ce programme espèrent que le jeune homme a pu se hisser jusqu’en demi-finale, et même gagner une place pour la dernière ligne droite, ce serait le meilleur hommage rendu à cet aventurier. Denis Brogniart a révélé à Europe 1 qu’il allait se dévoiler un peu plus dans les prochains épisodes. Il mettra surtout en avant son sens de la camaraderie que nous avons déjà pu voir. Bien sûr, les images ont été enregistrées entre octobre et décembre 2019, il ne savait pas à l’époque qu’il était atteint d’un cancer du pancréas.

Ce dernier a été foudroyant, selon un ami, il s’est réellement battu comme un lion. Il a tout essayé à savoir la chimiothérapie et la chirurgie, mais il était apparemment trop tard. Nous vous proposons donc un live notamment pour découvrir l’hommage rendu à ce jeune homme de 30 ans seulement.

Prochain tournage pour Koh Lanta

Nous savons grâce à Denis Brogniart que la prochaine saison n’est pas annulée malgré le coronavirus. Le tournage commencera le mois prochain en France, mais le présentateur a précisé que le pays était très grand. Benjamin Castaldi a révélé ce soir dans TPMP ouvert à tous que les candidats seront attendus dans le Pacifique pour découvrir cette aventure incroyable. Depuis quelques années, Koh Lanta se retrouve souvent dans une situation complexe. Vous vous rappelez sans doute du décès d’un candidat il y a quelques années et le médecin avait même mis fin à ses jours.

L’épisode 3 de Koh Lanta se prépare sur TF1 en espérant qu’il soit intéressant, car vous le savez sans doute, que le programme est souvent long. Les coupures se multiplient pour les publicités et il faut souvent attendre plus de 23h20 pour découvrir l’issue du conseil. Comme a pu le préciser Denis Brogniart, nous savons que Bertrand Kamal ne sera pas éliminé ce vendredi 11 septembre. Nous espérons qu’il ira le plus loin possible et malheureusement, il ne sera pas présent sur le plateau lors de la finale. Il y a de grandes chances pour qu’un hommage soit rendu dans quelques semaines. Les réactions ce soir seront sans doute nombreuses sur les réseaux sociaux.