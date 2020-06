Le camping-car, la nouvelle façon des Français pour passer les vacances

Vous pouvez alors vous déplacer où vous souhaitez sans vous soucier des autres et vous respectez de ce fait pour les vacances d’été la distanciation sociale. Avec l’épidémie du coronavirus, de nouveaux congés semblent se dessiner et les départs en vacances seront alors nombreux en 2020. Toutefois, au lieu de réserver un mobil-home, les voyageurs pourront se focaliser sur l’emplacement afin de stationner le camping-car.

Le camping-car est parfait pour se protéger

Si vous vous focalisez sur la nature et si vous restez éloigné des grandes métropoles pendant les vacances d’été, vous pourriez ne pas être contaminé. En effet, les Français veulent partir en vacances, mais ils ne souhaitent pas être atteints par le coronavirus. Si ce dernier n’a pas été identifié au sein de la famille au cours des dernières semaines, la crainte est importante pour les touristes. Avec le camping-car, les déplacements sont beaucoup plus simples et c’est aussi le cas pour les hébergements.

Depuis le confinement, les ventes dédiées au camping-car ont clairement été multipliées par deux.

Dans Sept à Huit, vous avez pu constater que la tendance était à l’achat ou à la location de cette maison mobile.

Les Français se passionnent désormais pour ce mode de déplacement qui est idéal pour profiter des vacances d’été loin du Covid-19.

Vacances en camping-car : chez Trigano, les carnets de commandes sont pleins

Toutefois, deux options sont au rendez-vous pour le camping-car avec notamment l’achat qui peut souvent être élevé ou encore la location. Cette dernière ressemble à celle identifiée pour la voiture, mais vous avez la possibilité de loger dans cette petite maison montée sur des roues.

Attention aux possibilités offertes par votre permis

En effet, certains Français pensent qu’ils peuvent se déplacer avec un camping-car sans quelques restrictions. Avec votre permis B, vous êtes restreint à diverses catégories, pensez à vérifier la compatibilité avant de passer à la caisse. Par exemple, le camping-car qui ressemble à un poids lourd est parfait pour la famille puisqu’il est spacieux, mais il faut un permis de conduire spécifique pour se déplacer dans les meilleures conditions. Cela est aussi valable pour les voitures, car vous êtes forcément limité si vous avez l’intention d’acheter une caravane. Le PTAC ne doit pas dépasser 3500 kilos pour ce permis B.

Un rapide calcul est alors à réaliser, car si vous avez une berline de 2000 kilos par exemple, vous ne pourrez pas cibler les caravanes de plus de 1500 kilos lorsqu’elles sont chargées. Le fonctionnement est le même pour le camping-car, d’où l’intérêt de vous renseigner avant de valider votre projet. Dans tous les cas, si vous n’avez jamais voyagé avec ce mode de locomotion, il est préférable de passer à la location avant d’envisager une acquisition. Vous pourrez ainsi savoir si vous êtes compatible avec les vacances en camping-car, car ce n’est pas forcément une certitude.