La SNCF communique sur les trains pendant les vacances de la Toussaint. Et c’est rassurant !

La SNCF vient de prévenir que elle allait maintenir tous ses trains pendant la durée des vacances de la Toussaint. Il faut savoir que les 15 jours que durent les vacances de la Toussaint provoquent en général une très forte affluence dans les gares. En fait, bien avant que Macron n’annonce le couvre-feu, de nombreuses personnes s’était déjà inquiétées. Elles voulaient savoir si les trains qu’elles comptaient prendre pour se rendre en vacances pendant la période de Toussaint allaient être maintenus par la SNCF. Il faut savoir que dans la matinée du mercredi 14 octobre, de nombreux bruits avaient couru selon lesquelles les autorités allaient faire une annonce dans le sens du confinement par région ou de l’instauration d’un couvre-feu. Ceux qui avaient investi dans des billets de train étaient fort logiquement inquiets. Il faut savoir que durant cette quinzaine la SNCF attend en général à peu près 5 millions de voyageurs.

La SCNF a pris les devants pour rassurer les voyageurs

On peut très bien comprendre ces inquiétudes. Mais la SNCF a très vite pris les devants. Elle s’est dépêchée de communiquer et d’indiquer que la circulation des trains serait maintenue malgré le couvre-feu. Et ceci tant pour ce weekend que pendant toutes les vacances. Ainsi, la SNCF a précisé que tous les trains circuleront comme prévu. Mais elle a aussi indiqué que les billets resteraient échangeables ou remboursables gratuitement jusqu’au 4 janvier. Mais la compagnie de transport de voyageurs a aussi tenu à rassurer ses utilisateurs. Elle a ainsi tenu à rappeler que de toute façon toutes les mesures de sécurité sont prises pour assurer la sécurité des voyageurs. La SNCF a rappelé que les trains était quotidiennement désinfectés et que le port du masque était obligatoire durant toute la durée du trajet. Leur service de communication a aussi précisé que cette obligation était massivement respectée par les voyageurs.

Les premières précisions apportées par les autorités

Le ministère des Transports doit donner plus de précisions. Néanmoins, un certains nombre d’informations ont déjà été données par les autorités. Ainsi on sait que les déplacements inter-régionaux sont parfaitement autorisés. Toujours est-il que les vacances n’étaient pas en danger. D’ailleurs le gouvernement avait dans la semaine précédant le couvre-feu fortement encouragé les Français à ne pas annuler les vacances et à partir. Il est vrai que ça peut sembler surprenant que d’un côté, on confine de nuit et que de l’autre côté on encourage à partir en vacances. D’ailleurs, il en va de même pour tous les autres modes de transport. Le billet de train, le billet d’avion , ou encore celui de bateau sert tout simplement de justificatif en cas de contrôle par les forces de l’ordre. En fait tous les transports en commun de type longue distance sont maintenus parce que tout simplement ils auront lieu dans des conditions qui sont parfaitement sécurisées. Bien entendu ces informations concernent l’ensemble du territoire et non pas uniquement les villes qui sont sous couvre-feu.

Les transports ne sont pas vraiment concernés

En d’autres termes, la SNCF continuera de faire circuler ses trains de la même façon les villes sous couvre-feu. On peut tout à fait imaginer partir après le couvre-feu dans une ville et arriver dans une autre qui elle n’est pas concernée par le couvre-feu. En fait, les déplacements interrégionaux n’ont pas été limités. Il suffit de respecter les conditions sanitaires telles qu’elles sont déterminées depuis le début de l’épidémie de virus. Simplement il faudra se renseigner sur les éventuelles restrictions locales. En tout état de cause, les gens qui partent en vacances peuvent être rassurés. La SNCF a indiqué que quoi qu’il arrive ses trains circuleront.