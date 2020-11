La France a un incroyable talent : la blague osée de Sugar Sammy sur Patrick Bruel qui a choqué les internautes !

La France a un incroyable talent a fait son grand retour sur M6, en temps et en heure, même si ce n’était pas gagné. En effet, avec l’épidémie de coronavirus en cours, les émissions de télévision ont dû s’adapter et certains tournages se sont retrouvés bouleversés par les nouvelles mesures. Du côté de l’émission de M6, les changements se remarquent essentiellement du côté du public : la salle n’est plus remplie, et chaque spectateur porte un masque.

Eric Antoine atteint par la covid-19 : le tournage est reporté

Le tournage de La France a un incroyable talent a pu débuter avec la présence à la présentation de Karine Le Marchand qui a remplacé au pied levé David Ginola, devenu trop cher pour la production, surtout en ces temps de coronavirus. Mais malgré le respect strict des gestes barrières et de la distanciation sociale, un membre du jury a contracté le virus. Le tournage a donc dû s’arrêter net ! C’est Eric Antoine qui a fait la révélation, en indiquant par la même occasion combien sa maladie avait fait perdre au programme : «Vous saviez que j’ai eu le Covid le plus cher de France ? Sérieusement, j’ai mis 300 personnes au chômage. Et rien que pour un car régie, la facture est de 50 000 euros par jour. Au total, ça a coûté 2 millions d’euros à la production. »

Le magicien était asymptomatique et a rigolé pendant l’émission sur la seule complication du virus qu’il a eu : une diarrhée. Karine Le Marchand se rappelle de ce moment en ces mots : « Nous sommes arrivés et nous avons fait un test deux jours avant. Le Jour J, le public était dans la salle, j’étais prête à entrer (…) et là on nous dit : il y a un cas parmi l’équipe, on arrête ».

Des numéros incroyables…et d’autres surprenants

Comme chaque année, le principe est simple. Le jury découvre un à un des candidats qui viennent sur scène pour présenter un numéro (qui se doit d’être incroyable). La danse, le chant, les acrobaties et autres tours de magie sont mis à l’honneur. Certains repartent avec trois ou quatre oui et ont donc accès à la prochaine étape, tandis que certains reçoivent le graal : le Golden Buzzer, celui qui qualifie directement pour la finale. Enfin, d’autres ne réussissent pas à convaincre les membres du jury, rarement avares en punchlines cinglantes pour décrire les numéros qu’ils ont vu.

Et dans le dernier épisode diffusé, c’est une drôle de performance qu’ils ont découverts. Un homme a présenté une technique surprenante de massage…aux hachoirs. Le numéro est cocasse, pas vraiment impressionnant, et les quatre jurés ont appuyé sur le bouton rouge pour montrer qu’ils n’étaient pas passionnés. Lorsque le « talent » s’est arrêté, Sugar Sammy s’est laissé allé à une réflexion qui a fait rire jaune Eric Antoine : « Ce massage a l’air aussi relaxant que d’aller à l’abattoir » a-t-il commencé, avant de poursuivre : « pour masser tu n’as pas besoin de couteau, à moins que ton client soit Patrick Bruel« .

Pour masser, tu n’as pas besoin de couteau sauf si ton client, c’est Patrick Bruel ! Merci @sugarsammy pour cette punchline 🤣 #LFAUIT — CedC (@CedricChoukroun) October 27, 2020

#LFAUIT la blague sur patrick bruel elle était énorme pic.twitter.com/NZHJJPNbOp — cherryᴴ (@91ICARUSANGEL) October 27, 2020

Une référence aux accusations qui pèsent sur Patrick Bruel

Cette blague n’a évidemment pas été faite au hasard et fait référence aux accusations de différentes masseuses envers le chanteur populaire. L’une d’elle s’était confiée au Parisien pour raconter plus en détail le comportement de Patrick Bruel à son égard : « Il m’a ensuite pris les mains pour les diriger vers son sexe avant de me dire de lui faire des bisous. Je dis stop, il insiste, j’écourte le massage« . Mais quelques instants plus tard, et alors qu’il semblait parti, il serait revenu vers elle : « Il arrive par derrière, m’attrape les poignets et se colle à moi, toujours nu, en érection. Je me suis énervée et lui ai demandé de me lâcher« .

Cette histoire avait fait grand bruit et Florence Foresti en avait même parlé lors de son discours d’ouverture aux César. La présomption d’innocence reste de mise, et lorsqu’il a été entendu en septembre 2019 lors d’une audition, le chanteur avait nié tout comportement de ce type.