Résumé de Koh Lanta Les 4 Terres : Diane est éliminée et hommage de Bertrand Kamal émouvant

23h38 : semaine prochaine, ce sont 3 conseils qui seront proposés. Il y aura donc trois éliminés ! L’émission se termine avec un second hommage à Bertrand Kamal avec des images des premiers épisodes. La saison 2020 est dédiée à ce trentenaire.

23h32 : Diane vote contre Estelle au même titre que Brice, Dorian et Jody, Marie-France. Denis Brogniart demande si un candidat possède un collier d’immunité, Estelle sort bien sûr sa carte et l’équipe des oranges comprend sa défaite. C’est Diane qui sort de l’aventure. Cette dernière demande aux autres de la venger, les larmes coulent. Estelle doit donc redoubler d’efforts pour la suite de l’aventure.

23h28 : Estelle révèle que tout le monde doute d’elle, la doyenne partage son parcours sportif, mais dans Koh Lanta, son potentiel ne se dévoile pas. Elle est déçue par ses performances, mais aussi par les épreuves ou encore les candidats. Elle n’aime pas qu’on lui dise que tout est de sa faute. Les mots ont pu la blesser. Diane révèle qu’elle a toujours été honnête.

23h26 : Diane souhaite fouiller le sac d’Estelle pour savoir si elle a découvert un collier. Brice est contre cette idée, c’est le seul bien qu’ils possèdent. Il est finalement le seul à avoir une petite dose d’éthique. L’ouest se dirige donc vers le conseil et Estelle semble être celle éliminée ce soir. Va-t-elle jouer son collier ?

Estelle est immunisée, elle découvre un collier d’immunité

23h20 : Estelle réussit à trouver un collier d’immunité, elle tente de le cacher alors que Marie France est sur ses traces. Comme le conseil approche à grands pas, elle sait qu’elle sera immunisée et elle pourra casser le groupe des oranges. Les candidats tentent de faire du feu et ils sont loin d’imaginer que leur collègue à dénicher le collier.

23h14 : Estelle est à nouveau ciblée par les critiques, elle a révélé qu’elle était très sportive, mais l’équipe constate qu’elle n’aime personne. Estelle décide donc de partir à la recherche du collier d’immunité pour qu’elle puisse conserver sa place. Les Verts réalisent un bel exploit, l’équipe est encore à six, Hadja sait qu’ils sont désormais ceux à abattre. Ils chassent le stress en lavant leur linge.

23h13 : le totem baptisé Dédé par Bertrand Kamal revient chez les verts. Brice est très déçu, Estelle sent forcément menacée.

23h12 : les violets décrochent la seconde place grâce à Adrien, qui n’a pas craqué et ce sont les bleus qui sont troisièmes. L’ouest se dirige donc tout droit vers le conseil.

23h04 : les équipes progressent bien, les Verts prennent de l’avance. Bertrand Kamal est assez fort pour manier les planches, les bleus les suivent de très près. L’équipe orange a clairement des difficultés notamment à cause d’Estelle et de Jody. Loïc permet à l’est de remporter encore cette immunité. Ils échappent donc au conseil et Denis Brogniart n’avait pas menti, Bertrand Kamal ne sera pas éliminé ce soir.

Un collier d’immunité pour Aubin !

22h53 : Diane et Dorian ne participent pas au même titre que Ava, Laurent et Hadja.

22h51 : Samuel est toujours à l’infirmerie à cause de son pied. Son équipe sera composée de quatre personnes pour l’épreuve.

22h46 : chez les bleus, le piège a fonctionné, Sébastien découvre un rat. Pour Alix et Aubin, ce n’est pas une bonne idée, car l’animal peut réserver une mauvaise surprise. En effet, il transporte des maladies, l’équipe ne veut pas prendre un tel risque. Pendant ce temps, la bouteille annonce l’arrivée de l’épreuve de l’immunité.

22h42 : les violets découvrent l’île de l’exil qui n’est pas accueillante. Ils cherchent alors la cabane des verts qui ont passé deux nuits sur les lieux. Adrien constate qu’il n’y a pas de vie ni d’eau et encore moins de nourriture. Adrien propose de boire l’urine, les candidats ne sont pas très enthousiasmés par cette idée. L’équipe se demande comment l’équipe de l’est a pu dormir.

22h37 : il y a un règlement de comptes pour l’équipe orange. Estelle est prise pour cible, elle est considérée comme responsable de la perte de l’épreuve. Diane a donc la lourde tâche de lui partager cette nouvelle qui pourrait être problématique pour la suite de l’aventure. Diane est déçue du comportement de l’aventurière qui ne se remet pas en question. Estelle s’isole et tente d’évacuer le discours qu’elle a pu entendre.

22h35 : Aubin est agent immobilier, il a eu un passé difficile à cause de son poids. Il est papa d’un petit garçon de 8 mois et il est en couple depuis 5 ans. Il estime que le maillon faible devient de plus en plus fort.

22h33 : à l’ouest, les produits de la mer sont dégustés grâce à Jody qui utilise ses connaissances à bon escient. Aubin retourne la zone et il découvre le collier d’immunité. Ce dernier ne peut être utilisé que jusqu’à la réunification.

22h28 : Aubin cherche un collier d’immunité, car il estime qu’il sera le premier à être éliminé. Il a repéré les points cardinaux en utilisant leur position pour tenter de trouver son trésor, mais il a été suivi. Il tente à nouveau son excursion et sa stratégie n’est pas payante pour l’instant.

22h24 : pour l’Est, c’est vraiment un soulagement. La pizza est dégustée avec un grand plaisir et Bertrand Kamal estime qu’il s’agit d’un organisme culinaire. Alexandra est de nouveau positive pour la suite, le lendemain, ce sera l’heure de l’épreuve de l’immunité. Le sud ne comprend pas le choix de l’est, le feu était indispensable pour la suite.

Les Verts gagnent la première épreuve de confort

22h13 : pour les bleus, ils ont les deux allumettes, mais ils possèdent déjà le feu.

22h12 : la première récompense, c’est une pizza et la seconde, c’est une boîte avec des allumettes. Les Verts choisissent la pizza et c’est Bertrand Kamal qui décide pour tout le monde.

22h07 : chez les Verts, c’est enfin la victoire après deux défaites et c’est toujours Alexandra qui offre le gain de cette épreuve. La seconde place est offerte aux bleus, ils remportent l’une des récompenses. Pour la première fois, l’équipe de Bertrand Kamal n’ira pas sur l’îlot de l’exil. Malgré leur retard, l’équipe orange décroche la troisième place et la dernière est attribuée au nord. Bertrand Kamal est soulagé, Alexandra veut s’affirmer.

21h58 : Bertrand-Kamal et Joaquina ne participent pas à l’épreuve. Sébastien est lui aussi à l’écart au même titre que Diane et Marie-France. La manipulation des radeaux est difficile, seuls les Verts arrivent à s’orienter. Pour l’équipe orange, le retard est conséquent. Les bleus commencent à réaliser la fresque. Alexandra prend les commandes, elle semble très à l’aise.

21h54 : après une publicité, les quatre équipes sont reçues devant Denis Brogniart. Certains découvrent que Samuel est absent et Marie-France est de retour. Cette dernière se trouve un peu plus à sa place avec l’ouest. L’épreuve se fera alors avec 4 personnes pour chacune des équipes.

21h44 : les Verts espèrent ne pas retourner sur l’île de l’isolement.

C’est la préparation du radeau pour les équipes !

21h42 : Samuel décide de joindre le médecin puisqu’il a trop forcé pendant la construction. Pour Adrien, c’est juste une tendinite. Le bateau vient récupérer le candidat pour la nuit. Les coéquipiers espèrent qu’il pourra revenir.

21h40 : pour le nord, le radeau n’est pas prêt, il coule. Samuel revoit alors la conception, mais l’équipe n’a pas le moral. Adrien regarde cette construction avec amusement. Tout le monde a désormais un radeau qui flotte.

21h34 : pour l’équipe orange, les avis sont différents. Diane tente de motiver Jody qui a des connaissances dans le monde de la mer. Elle est ostréicultrice en Charente-Maritime, elle a 32 ans. Elle peut donc être un atout pour cette épreuve. Les premiers essais sont concluants, le radeau flotte et Jody est applaudie.

21h30 : Alexandra se lance dans la construction, Bertrand Kamal est conscient que la jeune femme a offert la victoire à son équipe. Hadja commence à critiquer Alexandra en révélant qu’elle n’était pas au centre du monde. Bertrand Kamal tente de la rassurer le plus possible, elle a aussi retrouvé sa voix, elle prend donc un peu plus d’assurance. Laurent par contre veut être discret, car, si le radeau ne flotte pas, le drame sera au rendez-vous.

21h28 : la première épreuve se prépare, c’est celle du radeau qui est tant redoutée par les adeptes de Koh Lanta. Ils doivent donc récupérer tous les matériaux pour le fabriquer. Samuel est invité à rester sur le camp. Il commence à réfléchir à la construction. Adrien n’est toutefois pas d’accord avec lui. L’ingénieur veut un flotteur plus imposant, mais personne ne l’écoute.

21h25 : Samuel souffre au niveau du tendon d’Achille, il a eu des douleurs lors de l’épreuve aquatique. Il n’a pas dormi pendant 48 heures. L’équipe violette est inquiète puisqu’il est le membre le plus important. Il est préparateur mental pour que les personnes puissent s’exprimer.

21h23 : pour l’équipe orange, Marie-France est aux anges, car elle a pu continuer son aventure. Elle tente alors de s’intégrer avec quelques compliments et des « gourmandises ». Elle reconnaît que la situation est toutefois complexe à gérer. Elle a l’intention de se débrouiller toute seule.

21h21 : dans l’équipe bleue, les candidats tentent de resserrer les liens, Sébastien estime que, désormais, ils sont nettement meilleurs sans Carole.

21h17 : la semaine dernière, François a quitté l’aventure à cause d’une lésion au mollet. Marie-France a donc pu retourner dans Koh Lanta malgré sa précédente élimination. L’Est a encore perdu et l’isolement a été de nouveau au rendez-vous. Grâce à Alexandra, l’équipe a tout de même pu décrocher une immunité. Le sud a donc voté contre un membre, l’ambiance s’est clairement dégradée et Carole a été éliminée.

21h14 : l’émission reprend désormais le fil de l’aventure, l’hommage était émouvant avec notamment des images du candidat.

21h12 : Denis Brogniart partage donc un message en rappelant les circonstances de la mort de Bertrand Kamal. Ce dernier est décrit comme un être bienveillant, il est compétitif, tendre et lié à tous ses camarades. Le présentateur a pu l’apprécier en tant qu’ami. Malgré la souffrance, il était toujours souriant, il a cru jusqu’au bout qu’il pourrait vaincre le cancer. Il rêvait de monter sur scène. « Mon Beka, je garde pour toujours tes yeux qui pétillent ». Cette saison est dédiée au candidat de l’Est.

21h04 : le teaser nous annonce une épreuve tant redoutée par les équipes !

20h46 : Denis Brogniart va rendre hommage à Bertrand Kamal dans quelques minutes.

Nous vous proposons un live de Koh Lanta Les 4 Terres, cela vous permettra de découvrir le troisième épisode qui aura un goût amer. En effet, il sera difficile de découvrir Bertrand Kamal alors qu’il est décédé il y a quelques jours. La grande famille de Koh Lanta est bouleversée et selon les volontés du jeune homme, ainsi que ses proches, la saison est maintenue. Denis Brogniart a assuré ce matin lors d’une interview que les images ne seront pas modifiées et les scènes seront semblables.

Les précisions de Denis Brogniart pour Koh Lanta

Malheureusement, le décès de Bertrand Kamal aura une répercussion sur les audiences, certains adeptes vont regarder uniquement pour savoir s’il pourra remporter cette émission très importante pour la famille du trentenaire. Il s’agit d’un véritable rêve qu’il souhaitait vivre, vous pourrez alors le suivre au cours des différents épisodes.

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ — TF1 (@TF1) September 10, 2020

Denis Brogniart a révélé qu’un hommage sera rendu au début de Koh Lanta avec des propos pour le mettre en valeur bien sûr .

. Le présentateur pourra évoquer sa personnalité que ce soit dans ce programme ou en dehors.

Il a également fait une révélation à la radio puisque Bertrand Kamal ne sera pas éliminé ce soir.

Certains adeptes de ce programme espèrent que le jeune homme a pu se hisser jusqu’en demi-finale, et même gagner une place pour la dernière ligne droite, ce serait le meilleur hommage rendu à cet aventurier. Denis Brogniart a révélé à Europe 1 qu’il allait se dévoiler un peu plus dans les prochains épisodes. Il mettra surtout en avant son sens de la camaraderie que nous avons déjà pu voir. Bien sûr, les images ont été enregistrées entre octobre et décembre 2019, il ne savait pas à l’époque qu’il était atteint d’un cancer du pancréas.

Ce dernier a été foudroyant, selon un ami, il s’est réellement battu comme un lion. Il a tout essayé à savoir la chimiothérapie et la chirurgie, mais il était apparemment trop tard. Nous vous proposons donc un live notamment pour découvrir l’hommage rendu à ce jeune homme de 30 ans seulement.

Prochain tournage pour Koh Lanta

Nous savons grâce à Denis Brogniart que la prochaine saison n’est pas annulée malgré le coronavirus. Le tournage commencera le mois prochain en France, mais le présentateur a précisé que le pays était très grand. Benjamin Castaldi a révélé ce soir dans TPMP ouvert à tous que les candidats seront attendus dans le Pacifique pour découvrir cette aventure incroyable. Depuis quelques années, Koh Lanta se retrouve souvent dans une situation complexe. Vous vous rappelez sans doute du décès d’un candidat il y a quelques années et le médecin avait même mis fin à ses jours.

L’épisode 3 de Koh Lanta se prépare sur TF1 en espérant qu’il soit intéressant, car vous le savez sans doute, que le programme est souvent long. Les coupures se multiplient pour les publicités et il faut souvent attendre plus de 23h20 pour découvrir l’issue du conseil. Comme a pu le préciser Denis Brogniart, nous savons que Bertrand Kamal ne sera pas éliminé ce vendredi 11 septembre. Nous espérons qu’il ira le plus loin possible et malheureusement, il ne sera pas présent sur le plateau lors de la finale. Il y a de grandes chances pour qu’un hommage soit rendu dans quelques semaines. Les réactions ce soir seront sans doute nombreuses sur les réseaux sociaux.