Koh Lanta Les 4 Terres : de nouvelles images de l’épisode 3 de ce soir ! Voici une vidéo !

Certains internautes ont pu penser que l’émission serait stoppée sur TF1, mais cela ne semble pas être le cas. Vous aurez donc l’occasion de découvrir l’épisode 3 ce soir sur la chaîne principale, mais il y aura sans doute un hommage rendu au jeune homme décédé le 9 septembre des suites d’un cancer. Il faut noter que Bertrand Kamal est toujours en lice dans Koh Lanta Les 4 Terres et il est avec les Verts, l’équipe représente l’Est. Il y aura sans doute une pointe d’émotion ce soir notamment pour les fans du candidat. Depuis l’annonce de son décès, les hommages ne cessent de pleuvoir.

Vous avez donc pu suivre les aventuriers pendant deux épisodes avec notamment la présentation de tous les profils et quelques épreuves. Des candidats ont déjà été éliminés comme François. Ce dernier avait marqué les esprits lorsqu’il avait perdu son maillot de bain lors de la marée. Il a quitté l’aventure la semaine dernière sur une décision médicale à cause d’une douleur dans le bas du corps. Ce soir, les aventuriers reviennent dans Koh Lanta avec le même scénario finalement, c’est d’ailleurs le principal point faible.

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion.

Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ

— TF1 (@TF1) September 10, 2020