Incroyable : emporté par la tornade, un chien disparu réapparait 54 jours plus tard !

Cette famille américaine a subi une terrible catastrophe naturelle, comme le rapporte le média Sputnik. Les membres de cette famille, tous sauvés grâce à leur chienne et son comportement courageux, la pensaient morte ou tout du moins disparue à jamais. Surprise, 54 jours plus tard tous ont eu l’incroyable plaisir de la voir réapparaître sur le pas de leur porte ! Un évènement heureux, partagé en photo sur les réseaux sociaux.

Une importante tornade survenue le 03 mars 2020

Le 03 mars 2020, une terrible tornade s’abattait sur le domicile de la petite famille. Heureusement, leur chienne Bella avait pressenti cet évènement qui aurait pu se révéler tragique. Tous les membres de la famille auraient alors péri dans la catastrophe, si Bella n’avait pas réussi à les prévenir en jappant.

Dans la maison, tout le monde dormait sauf Bella, qui s’est mise à pleurer, ainsi que leur second chien, Scooter, qui pour sa part a aboyé. Eric Johnson, le propriétaire de Bella et Scooter s’est alors réveillé avant de découvrir à la télévision l’alerte concernant la tornade en approche. Cette tornade, en provenance de Nashville, fonçait droit sur eux, c’est-à-dire en direction de la ville de Cookeville, dans le Tennessee.

Eric a alors réveillé sa femme et ses enfants afin de les mettre à l’abri le plus rapidement possible ; chose qu’il n’aurait pas pu faire si ses chiens ne l’avaient pas réveillé. Tous se sont réfugiés dans la salle de bain, où ils ont malheureusement été blessés. Fort heureusement, tous ont survécu, sauf Scooter, qui a perdu la vie dans ce tragique évènement.

Quant à Bella, qui avait trouvé refuge sous le lit, elle avait disparu ! Toute la petite famille pleurait et ne parvenait pas à se remettre de la perte de leurs deux chiens. C’est alors que le dimanche 26 avril, un petit miracle s’est produit ! Alors qu’il se promenait dans la rue, Johnson a croisé la route de sa chienne Bella, qui errait sur les trottoirs. L’homme, qui l’a tout de suite reconnue, l’a ramenée à la maison pour le plus grand bonheur de tous ses proches !

Cette belle histoire a été racontée sur Facebook au travers d’une série de photos postées sur le réseau social par la fille du propriétaire de Bella. Sur tous ces clichés touchants, il est possible de voir la chienne subir un bon toilettage bien mérité, tout en recevant beaucoup de caresses de la part de ses proches ! Une fois propre, la chienne a pu retrouver son domicile et se reposer sur sa couverture préférée.

Bella, une histoire incroyable qui ressemble pourtant à beaucoup d’autres récits !

Une bien belle histoire qui finit bien pour Bella et sa famille et qui n’est pas sans rappeler bien d’autres histoires touchantes de la même sorte, dans lesquelles des maîtres pensant avoir perdu à tout jamais leurs animaux finissent par les retrouver !

Il n’est pas non plus rare que des animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats, parviennent à retrouver la trace de chez eux même à des centaines de kilomètres ! C’est ainsi que certains chats, perdus avant un déménagement, parviennent grâce à leur seul instinct à retrouver le nouveau domicile de leur propriétaire. Des histoires toutes incroyables, qui démontrent l’attachement profond des animaux de compagnie à leurs maîtres.