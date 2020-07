Haut-Rhin : un enfant trouve une grenade active, la situation a failli dégénérer

En Alsace, certains ont tendance à connaître trois villes à savoir Colmar, Strasbourg et Mulhouse. Cette fois, c’est Horbourg-Wihr qui s’invite dans l’actualité. Un enfant aurait pu perdre la vie si la situation n’avait pas été maîtrisée dans cette commune du Haut-Rhin. En effet, il a mis la main sur une grenade la Seconde Guerre mondiale qui était goupillée, elle aurait donc pu exploser entre ses mains. Des démineurs ont été dépêchés sur place selon BFMTV, mais le contexte aurait pu être bien pire.

🇫🇷 #HautRhin : un #enfant a trouvé dans une rivière un étrange objet métallique et la ramené à sa mère. Il s’agissait en fait d’une #grenade à fusil active datant de la Seconde Guerre #Mondiale. « On a frôlé le drame », a déclaré un #démineur de #Colmar. (L’#Alsace) — Conflits (@Conflits_FR) July 20, 2020

Que s’est-il passé ?

L’enfant se trouvait aux bords de la rivière dans cette rivière située à quelques minutes de Colmar. Il met donc la main sur une grenade à fusil qui était utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette découverte n’est pas surprenante puisque de nombreuses armes de ce genre sont retrouvées très régulièrement dans plusieurs départements. En effet, ces découvertes illustrent alors l’intensité des combats pendant cette période de l’histoire. La grenade était donc active, dégoupillée et heureusement, elle n’a pas explosé.

"On a frôlé le drame, cet enfant a eu beaucoup de chance !"https://t.co/1O1XP7m188 — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) July 20, 2020

L’enfant a toutefois eu l’occasion de la donner à sa mère qui fut interpellée par cet objet .

. Elle décide par précaution de joindre les services de la mairie en évoquant qu’une grenade a été trouvée par son enfant.

Une photo est transmise dimanche matin afin d’illustrer la découverte, mais le danger a rapidement été pris en compte.

En effet, le cliché montrait cette grenade qui aurait pu exploser.

Ce sont donc des démineurs dépêchés sur place qui ont notamment pu intervenir au niveau de cette grenade comme peut le révéler le journal. Quelques données ont également été transmises concernant cet objet trouvé. Il s’agit d’une grenade américaine de type ATM 9. Elle était utilisée à l’époque avec des fusils, ce n’était pas une grenade tirée avec la main. Les spécialistes ont pu examiner d’un peu plus près cette arme et ils ont révélé qu’il s’agissait d’un objet utilisé à la Poche de Colmar au début des années 45.

Une grenade avec une goupille de sécurité avait été abandonnée

La grenade n’avait pas été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats l’ont oubliée sur les lieux et elle a du se retrouver dans l’eau. Pendant de nombreuses années, elle a séjourné dans la rivière jusqu’à ce que l’enfant fasse cette découverte. Le démineur a toutefois précisé qu’il avait été sur place et c’est à ce moment qu’il a constaté que la goupille de sécurité était toujours présente. Si vous trouvez des objets de ce genre lors de vos promenades par exemple, il est judicieux de ne pas les toucher et de joindre immédiatement les services de la ville. Ces derniers dépêcheront sur place des professionnels.

L’enfant a toutefois frôlé la catastrophe, car il aurait suffi que la grenade tombe pour qu’elle explose par exemple. Il ne faut pas oublier qu’elle est ici depuis de nombreuses années, le fonctionnement peut alors être altéré. La dangerosité ne doit pas être mise de côté, d’où l’intérêt d’être vigilant face à ces découvertes qu’il ne faut pas garder pour soi. Dans le Haut-Rhin, les interventions sont multiples puisque ce sont 500 demandes par an qui sont identifiées pour ce département. Il ne faut pas oublier que la région Alsace a été témoin de nombreux combats pendant la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas surprenant de retrouver des armes de ce genre.