Grenoble : des enfants sautent du 3e étage pour échapper aux flammes, une vidéo bouleversante secoue la France !

Ce sont deux enfants de 3 et 10 ans qui ont décidé de sauter du 3e étage, les habitants étaient présents pour leur venir en aide et les rattraper. Ils ne semblent pas avoir de draps, ils ont pu se mettre à plusieurs pour rattraper les enfants qui sautaient pour échapper aux flammes. Les images sont bouleversantes et ce matin, elles font le tour du web. La fumée très épaisse et noire sort du logement comme le Dauphiné Libéré peut le préciser dans son article. Le drame s’est déroulé à Grenoble et il aurait pu coûter la vie à deux enfants.

Que s’est-il passé à Grenoble ?

BFMTV a pu rassembler quelques éléments notamment auprès des témoins de la scène. Les enfants ont forcément été apeurés par cet incendie et heureusement, ils ont pu compter sur le dévouement des habitants. Il s’agit bien sûr d’un sauvetage héroïque puisque les personnes au pied de l’immeuble n’avaient rien pour réceptionner les enfants mis à part leurs bras. Ils ont pu s’organiser pour les sauver.

C’est l’enfant de 3 ans qui a sauté le premier, il était maintenu par le plus grand au niveau de ses vêtements .

. Il fait alors une chute de 10 mètres avant de se retrouver dans les bras des personnes au pied de l’immeuble.

Le plus grand a ensuite suivi le même chemin, les habitants ont également pu le réceptionner.

Depuis, la scène tourne en boucle sur les réseaux sociaux et le maire de la ville a même voulu adresser un message de soutien.

Il a décrit cet acte comme un sauvetage héroïque pour les habitants qui n’ont pas hésité à s’organiser pour sauver deux enfants des flammes. Ce drame survient après celui qui s’est déroulé dans la Drôme. Plusieurs enfants ont perdu la vie dans un accident, le conducteur aurait perdu le contrôle de la voiture alors qu’une épaisse fumée se dégageait.

Une hospitalisation pour les deux enfants

Au vu du poids et de la hauteur de la chute, les personnes présentes au pied de l’immeuble ont été blessées. En effet, selon les informations transmises par BFMTV, nous apprenons que deux hommes qui faisaient partie du sauvetage ont été hospitalisés notamment pour une suspicion de fractures au niveau des avant-bras. En ce qui concerne les enfants, ils sont en vie grâce à leurs sauveteurs, mais ils ont tout de même été conduits à l’hôpital. En effet, les premiers examens ont révélé qu’ils avaient inhalé les fumées de l’incendie. Pour l’instant, ce dernier n’est pas expliqué et il y a un flou concernant la présence des parents lors de ce drame.

Aucune blessure n’est à identifier pour les enfants qui sont donc des miraculés, mais ils peuvent forcément remercier les habitants qui n’ont pas hésité à donner de leur personne pour les aider. Depuis, les réactions sur les réseaux sociaux comme le site de micro-blogging sont nombreuses. Les images sont bouleversantes et certains témoins ont été chamboulés par ce qu’ils ont pu voir. La scène a été tournée par une personne présente aux alentours et elle a été filmée apparemment depuis un balcon. Comme le mentionne le Dauphiné Libéré, les personnes présentes au pied de cet immeuble ont tenté d’utiliser une nacelle pour leur venir en aide, mais ce choix n’a pas porté ses fruits. De plus, les flammes gagnaient du terrain.