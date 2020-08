Gérard Depardieu accusé d’agressions : le parquet de Paris demande une enquête

View this post on Instagram

Моему любимому французу с российским паспортом предложили роль советского генсека, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. Внешнего сходства я не вижу, но дай волю гримерам и они слепят из Жерара Депардье хоть Брежнева, хоть Льва Толстого. А вообще Депардье сможет перевоплотиться в любого персонажа, даже в женщину, таланта и харизмы у него предостаточно. Сам фильм расскажет о событиях 1968 года в Чехословакии, которые получили название «Пражская весна». Бюджет картины с политическим подтекстом серьезный – более 10 миллионов евро. А зрители смогут увидеть фильм после 2022 года. Интересно, что думает внучка Брежнева по этому поводу?! Нужно бы спросить)))