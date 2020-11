Fermeture de Disneyland Paris jusqu’en 2021 : l’enseigne sans le vouloir a donné les dates du confinement et du prochain ?

Les internautes ne manquent aucune information sur les réseaux sociaux et ils regardent tous les détails. De ce fait, lorsque le parc Disneyland Paris a annoncé une fermeture jusqu’au mois de février 2021, il n’en fallait pas plus pour que les internautes évoquent un confinement beaucoup plus long que prévu. Il y a toutefois quelques données qui doivent être prises en compte, mais le communiqué du parc a entraîné un vent de panique et de vives réactions.

Pourquoi, afin de se préparer, des mails internes à des grandes entreprises annoncent un confinement au 26 octobre ? Préparation?

Le couvre feu n’est il qu’un prélude? ….🤔#CouvreFeu — Christine KELLY (@christine_kelly) October 17, 2020

Peut-être une ouverture pendant les fêtes de Noël

La période est importante pour Disneyland Paris puisqu’il y a les décors pour Halloween, mais également la parade de Noël qui prend ensuite le relais. De ce fait, la fermeture peut être problématique, mais le parc est contraint de suivre les directives du gouvernement.

Le parc a donc annoncé la fermeture depuis la fin du mois d’octobre et jusqu’au 12 février 2021 .

. Si les conditions sont toutefois réunies, le parc pourrait ouvrir ses portes entre le 19 décembre et le 3 janvier.

Les internautes pensent alors que le confinement sera largement prolongé en 2021.

Suite aux dernières mesures prises par les autorités françaises, Disneyland Paris sera fermé à partir du 29 octobre au soir. Si vous avez réservé pendant les périodes de fermeture, vous trouverez la mise à jour de nos conditions commerciales ici : https://t.co/kTU57X15fA pic.twitter.com/Ptg9NZWYLj — Disneyland Paris (@DisneylandParis) October 29, 2020

Pour ceux qui suivent les actualités, ils estiment que les dates correspondent au réel déconfinement. Les utilisateurs de Twitter ont été nombreux à partager cette théorie, mais un tweet peut aussi éveiller les soupçons. En effet, Christine Kelly il y a quelques jours avait partagé un tweet dans lequel elle mentionnait un confinement le 26 octobre. La chroniqueuse de TPMP avait donc alimenté la presse avec cette histoire de mails internes à de grandes entreprises. Même si la date n’a pas été respectée à 100 %, le confinement survenu le 30 octobre a donc mis le feu aux poudres.

Pourquoi le parc ferme-t-il ses portes jusqu’au mois de février ?

Bien sûr, certains ont pensé rapidement à une seconde phase du confinement ou encore un prolongement de la saison 2. Toutefois, d’autres ont estimé que la fermeture était finalement logique au vu de la période puisque la situation économique est complexe et les touristes français pourraient ne pas se précipiter dans le parc au retour des fêtes. De plus, la période n’est pas la meilleure pour Disneyland Paris puisqu’il s’agit d’un moment creux au niveau de l’année.

De ce fait, pour tenter de se remettre sur pied, Disneyland Paris pourrait faire le choix de fermer pendant plusieurs semaines sans qu’il y ait un lien avec un prolongement du confinement. Jean Castex et Emmanuel Macron devraient faire un point dans quelques jours concernant les avantages de ces mesures pour savoir si le confinement peut être assoupli ou prolongé jusqu’au 1er décembre.