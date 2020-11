En plein confinement, ce restaurant reste ouvert malgré les interdictions pour accueillir des policiers, regardez la vidéo choc !

Les polémiques vont bon train en France et même pendant la crise sanitaire du coronavirus, comme on a pu le voir encore sur les réseaux sociaux !

Ce restaurant à Briançon est au cœur de la polémique en restant ouvert !

C’est dans une vidéo qui a été publiée sur Twitter que l’on a pu voir une vidéo qui a choqué les internautes. En effet, tout juste après sa publication, les internautes sur le réseau social se sont empressés de favoriser, retweeter et surtout regarder la vidéo qui est absolument incroyable. Mais que peut-on voir sur cette vidéo ? Et bien un homme filme la ville de Briançon aux alentours de midi et regarde autour de lui. Il constate qu’une dizaine de voitures de polices sont présentes sur les lieux, à proximité d’ailleurs d’un restaurant qui devrait normalement être fermé.

Mais en passant devant le restaurant et en filmant la scène, le jeune homme constate avec effroi qu’une cinquantaine de policiers semblent être en train de manger à l’intérieur même de ce restaurant qui devrait être fermé ! Complètement choqué par la situation, l’internaute qui a filmé la scène est outré et ne comprend pas cette ouverture. Le restaurant n’a pas encore réagi sur les réseaux sociaux mais les premiers clients mécontents se sont empressés de poser des questions. Sur sa page Facebook, on peut voir qu’une annonce a été faite quelques jours plus tôt pour annoncer que le restaurant est bien fermé pendant le confinement excepté pour les livraisons.

Pquoi ts les restaurants et bars sont fermés pendant le #confinement sauf ceux qui reçoivent les forces de l'ordre, une dérogation exeptionnelle? Briançon (05)#Veran #VeranDemission #Macron pic.twitter.com/3mejmpITKU — Le Général 💎 (@LE_GENERAL_OFF) November 4, 2020

Avec en effet plus de 200 000 vues en moins de 24 heures, la vidéo a fait beaucoup de bruit et risque de mettre mal à l’aise les principaux concernés s’il n’y a pas d’explication convaincante. En effet, nul ne sait si le restaurant a décidé de prêter ses locaux ou s’il y a une raison qui explique la présence de ces policiers à l’intérieur de cette salle de restaurant à Briançon. S’agit-une d’une dérogation exceptionnelle comme le souligne l’internaute sur Twitter ?

Les restaurateurs sont très mal en point depuis le premier confinement !

C’est donc pendant le second confinement que ce restaurant situé dans la ville de Briançon s’est attiré les foudres des internautes qui ont eu du mal à croire les images qu’ils ont pu voir… En effet, les restaurants sont tous actuellement fermés, et ils sont contraints pour certains à se limiter à la livraison à emporter ou bien en livraison. C’est encore une fois un drame pour tout le domaine de la restauration qui reste très touché par le coronavirus dans son économie. Malheureusement, il est très probable que certains restaurateurs ne se relèvent jamais de la situation.

En ce jour si particulier, petit clin d'œil de Collioure 😉. Pendant le confinement soutenez les petits commerces & restaurants de Collioure ! On vous donnera des nouvelles très prochainement des établissements qui restent actifs !

Crédit photo instagram: @bonjour_totoro pic.twitter.com/fMbGJNRDSc — Collioure (@CollioureEvents) October 29, 2020

Par le passé et déjà lors du premier confinement, le cuisinier Philippe Etchebest avait d’ores et déjà pris les devant et interpellé le président de la république Emmanuel Macron pour demander de prendre des mesures exceptionnelles pour sauver le domaine de la restauration. Mais comme on peut s’en douter, les dernières annonces ne permettront pas aux restaurants français de survivre suite à cette crise sanitaire du coronavirus, et certains seront contraints de fermer à tout jamais.

D’autres secteurs comme la culture sont également très touchés par cette crise de la COVID-19, car en effet les concerts sont interdits et les boîtes de nuit sont encore fermées à ce jour. Les artistes, les intermittents du spectacle, et même les DJs demandent aujourd’hui le soutien de leurs auditeurs !