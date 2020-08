Employés à McDonald’s frappés : les clients n’auraient pas voulu porter un masque à l’intérieur de l’enseigne !

La situation a clairement dégénéré dans cet établissement idéalement situé dans l’Hérault et plus précisément à Agde. Comme vous le savez, vous devez porter un masque dans certains commerces et même à McDonald’s. Une personne peut alors être à l’entrée afin de vous demander d’enfiler le masque et si celui-ci est absent, il est parfois impossible de pénétrer dans le commerce ou l’établissement. Le gel hydroalcoolique peut aussi être à votre disposition pour que vous puissiez désinfecter vos mains. Selon Midi Libre qui rapporte les faits, les clients n’auraient pas voulu ou accepté les règles sanitaires qui stipulent le port du masque.

Pourquoi les employés de McDonald’s ont-ils été frappés ?

Certes, avec la chaleur, il est toujours pénible et contraignant de porter un masque puisque vous avez une sensation de suffoquer qui devient rapidement ingérable. Lorsque les températures augmentent à plus de 35 degrés, le taux d’humidité dans le masque est aussi important, cela crée alors une atmosphère peu réjouissante. Pourtant, le masque est le moyen de protection contre le coronavirus et vous ne devez pas le mettre de côté.

Comme dans tous les restaurants, vous entrez avec un masque, vous passez votre commande et lorsque vous êtes assis, vous pouvez l’enlever .

. Dans ce McDonald’s, près de 15 personnes étaient au rendez-vous et les consignes sanitaires n’ont pas été suivies.

Le manager aurait alors demandé au groupe de porter un masque, mais la réaction ne fut pas celle escomptée.



Selon le journal, le ton est rapidement monté dans ce restaurant de l’Hérault et des coups auraient alors été distribués à l’encontre des employés. Ces derniers étaient seulement présents pour servir les clients et faire respecter les consignes sanitaires qui sont imposées par le gouvernement et non la chaîne de fast food. Des coups de poing et de pieds auraient été distribués à un employé et à son collègue.

La police est arrivée sur les lieux

Au vu de la situation et de la tournure des évènements, les forces de l’ordre ont été appelées à se déplacer pour calmer la situation. Selon le journal, des interpellations ont eu lieu. En effet, la police nationale et municipale était dans ce restaurant McDonald’s pour que le calme soit à nouveau au rendez-vous. Les agresseurs ont donc été emmenés, mais le journal ne précise pas le nombre de personnes concernées par les faits. En ce qui concerne les deux employés qui ont été frappés, ils ont été transportés à l’hôpital situé à Sète.

Des examens complémentaires devaient être réalisés notamment pour identifier les dommages subis. Au vu des coups qu’ils ont pu recevoir, ils souffriraient de plusieurs contusions. Il est important de rappeler que le port du masque est indispensable au même titre que les gestes barrières. Si vous ne souhaitez pas le porter dans un restaurant, le gérant est dans son droit de vous refuser l’accès puisqu’il s’agit d’une mesure imposée par l’État. Cette dernière a notamment pu permettre l’ouverture de ces établissements lors de la seconde étape du confinement.

🇫🇷 Agde : Arrivés à 15 au McDonald’s, ils refusent de mettre des masques et rouent de coups les employés https://t.co/uFi9gPVj4X — Actu17 (@Actu17) June 24, 2020

Le masque est aussi primordial pour protéger les autres du coronavirus et se protéger soi. Tant que cela sera nécessaire, il faudra impérativement porter un tel accessoire sur la bouche et le nez même si les vacances d’été sont rythmées par une forte canicule.