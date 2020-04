Édouard Philippe dévoilera le plan de déconfinement mardi 28 avril à 15h

C’est un rendez-vous très attendu par les Français. Le Premier Ministre va détailler les mesures envisagées après le déconfinement qui a été fixé par Emmanuel Macron au 11 mai prochain. C’est devant les députés de l’Assemblée Nationale mardi 28 avril à 15h que la stratégie gouvernementale sera dévoilée.

Suite à cet exposé, un débat aura lieu et ensuite un vote comme le prévoit l’article 50-1 de la Constitution de la Ve République. Le Premier Ministre évoquera aussi mardi le sujet du traçage et parlera de l’application «Stop Covid». Une mise au point, elle aussi, très attendue par les Français.

Jean Castex, le Monsieur déconfinement

Le 13 avril dernier, le Président de la République a indiqué que la date de déconfinement était fixée au 11 mai. Depuis cette annonce, le gouvernement planche sur le plan de déconfinement. Jean Castex, un haut-fonctionnaire et maire de Prades, une ville du Sud-Ouest, est chargé de lister l’ensemble des éléments de ce plan de sortie.

17 champs d’action ont été déterminés. Parmi ceux-ci, la réouverture des crèches et établissements scolaires. On a d’ailleurs appris récemment que le retour à l’école des élèves se ferait sur la base du volontariat. Cette reprise de l’école qui commencera le 11 mai sera échelonnée sur trois semaines. Le conseil scientifique recommande le port du masque pour les élèves qui retourneront en cours. Autre chantier, le retour à la normale dans les entreprises mais aussi la réactivation des transports en commun. La question du port obligatoire ou non du masque pourrait être tranchée.

L’approvisionnement en masques et tests

Pour ce plan de sortie, l’enjeu crucial est de pouvoir approvisionner correctement le pays en gel, masques et tests de dépistage. Le gouvernement a aussi annoncé, il y a peu de temps, que la distribution des masques s’opérerait à partir du 4 mai prochain. Les bureaux de tabac joueront un rôle clef dans le système de distribution de ces précieuses protections. Depuis plusieurs semaines, les unités de production de masques qui sont installées sur le territoire hexagonal tournent à plein régime. Le président Macron s’est même rendu sur place dernièrement. D’autre part, plusieurs commandes ont été passées auprès d’usines chinoises. La question de l’approvisionnement a suscité beaucoup de critiques de la part de l’opposition.

Pour rappel, le confinement en France a été mis en place depuis le 17 mars dernier. Lundi 27 avril, plusieurs ministres seront chargés de consulter des élus des collectivités territoriales dans le but de parler de plusieurs hypothèses de travail. Le déconfinement devrait avoir lieu de manière territorialisée. C’est-à-dire que l’ensemble du pays ne sortira pas de manière globale du confinement. Ce déconfinement a aussi pour but de faire repartir l’économie du pays. Plusieurs millions de Français sont actuellement au chômage technique. Le Conseil scientifique désapprouve les voyages internationaux pour le moment.