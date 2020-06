Disneyland Paris : vers une ouverture du parc en juillet ?

Le parc d'attraction le plus célèbre de France ne pourra pas légalement ouvrir ses portes avant le 22 juin. Mais pourrait-il ouvrir plus tard ?

Le confinement aura forcé les français à se passer d’activités diverses et variées qu’ils apprécient énormément. Les cinéphiles ont vu les salles de cinéma fermer leurs portes ; les lecteurs n’ont plus eu accès aux bibliothèques et autres librairies ; les sportifs ont du se passer de salles de sport…

Le confinement ou l’absence d’activité en dehors du domicile

Il n’est pas étonnant que les français se soient mis à la course à pied lors du confinement. L’activité était encore acceptée par le Gouvernement – voire même encouragée pour que les français puissent se dépenser.

Mais les français aiment se tourner vers le divertissement, s’échapper le temps d’une journée ou d’un week end dans un parc d’attraction reste une activité très appréciée des citoyens, d’autant plus que le pays en comptent plusieurs – de quoi satisfaire chaque partie de la population en fonction de ses goûts.

L’île de France toujours en zone orange

Les parisiens ont été déçus d’apprendre que, contrairement à la très grosse majorité du pays, ils étaient en zone orange, et non zone verte. Heureusement pour eux, cela autorise néanmoins l’ouverture des restaurants et bars, mais uniquement en terrasse. Une manière de reprendre en douceur une vie normale.

Mais une date a été mise en avant par le gouvernement : celle du 22 juin. Les cinémas du pays entier pourra en effet notamment rouvrir dès ce jour-là, et les français seront très certainement nombreux à s’enfermer le temps de quelques heures dans une salle noire, pour s’échapper de leur quotidien et découvrir les derniers films à l’affiche.

A quand un tour de montagne de russe ?

Dans les faits, Disneyland Paris pourrait donc ouvrir ses portes à nouveau le 22 juin. La plupart des zoos et des parcs d’attraction ont d’ailleurs annoncé leur réouverture. Le parc Astérix ouvrira le 15 juin, ce sera le 19 du même mois pour Marineland ou encore le 4 juillet pour Walibi.

Mais de son côté, Disneyland Paris n’a rien annoncé. Aucune date n’a pour le moment été relevé même si des rumeurs courent, disant que le parc n’accueillerait pas du public avant le mois de juillet.

Il faut dire que les employés de Disneyland Paris ont du pain sur la planche pour assurer les conditions drastiques de santé mises en place par le gouvernement. Le parc s’étend sur 83 hectares, compte 7 hôtels Disney et 8 hôtels partenaires, et évidemment plusieurs dizaines d’attractions.

Le site internet se montre flou

Le site internet du parc n’annonce aucune date officielle pour la réouverture. Tout juste explique-t-il qu’en raison de l’épidémie de COVID-10, le parc reste actuellement fermé mais qu’il ouvrira ses portes dès que la situation lui permettra.

On imagine que les propriétaires souhaitent s’assurer que toutes les mesures de sécurité soient parfaitement mises en place avant d’accueillir les nombreux visiteurs qui se rendront certainement en masse dès l’ouverture.

Chaque année, vous êtes plusieurs millions à vous rendre dans l’univers Disney, et à profiter des attractions, décors, restaurants et hôtels du parc. En 2013, près de 11 millions de personnes ont foulé le sol du parc. On se doute donc que les mesures de sécurité sanitaires sont difficiles à mettre en place.

Le retour à la vie normale pour bientôt ?

Le moral des français est remonté en flèche avec d’abord l’ouverture des magasins et boutiques, et enfin celles des bars et autres restaurants. Il est en enfin possible de se retrouver en famille ou entre amis, de boire un verre dehors – bien que la météo se soit ironiquement montrée très capricieuse.

Les français l’espèrent : cela annonce un retour à la vie normale. Pour autant, le COVID-19 circule encore dans le pays, et nous avons tendance à l’oublier. Il est utile de rappeler qu’il faut toujours respecter les distanciations sociales.

Mais on ne pourra pas reprocher aux citoyens de profiter enfin en cette fin de printemps, eux qui ont été félicités par le gouvernement pour avoir convenablement respecté et suivi les mesures de confinement. Une chose est sure, cette année 2020 restera dans les annales de par les mesures inédites mises en place et ce qu’elle nous aura appris : oui nous pouvons nous passer de bar, de restaurant, de cinéma, de salle de sport, de théâtre, de bibliothèque… Mais cela fait du bien de les retrouver, surtout avec l’été qui s’annonce.