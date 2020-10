Disneyland Paris : les nouvelles mesures prises par les Cast Members pour vous accueillir dans les meilleures conditions

Vous pourrez de nouveau rencontrer Disney et toute sa famille puisque le parc se prépare à accueillir au plus vite les clients. Depuis de longues semaines, Disneyland Paris fermé au public et les conséquences ont forcément été nombreuses notamment pour les finances. Sur le site Internet, nous avons rassemblé quelques informations pertinentes et surtout officielles, cela vous évitera d’avoir de mauvaises surprises. N’oubliez pas de porter votre masque !

Les mesures prises par Disneyland Paris pour la réouverture

Pour l’instant, la date de la réouverture de Disneyland Paris n’est pas officielle, le parc devrait communiquer au plus vite via son site. Selon les rumeurs, les portes pourraient s’ouvrir d’ici le 22 Juin, lors de la troisième phase du déconfinement. Cela n’est toutefois pas une certitude, d’où l’intérêt d’être vigilant avec toutes les informations présentes sur le Web. Par contre, des données officielles ont été partagées concernant les mesures prises.

Disneyland Paris est très minutieux avec la santé des clients et des Cast Members, des formations ont donc été mises en place .

. Le personnel a pu être formé pour les bonnes pratiques et le respect de toutes les normes sanitaires.

Toutes les zones du parc seront régulièrement désinfectés au cours de la journée.

Il sera possible de se désinfecter les mains et de les laver grâce à des points de distribution, vous aurez alors du gel hydroalcoolique.

A la fermeture du parc de Disneyland Paris, des mesures d’assainissement seront mises en place systématiquement.

Pour les installations extérieures que ce soit les files d’attente ou les allées des mesures seront également prises pour que les conditions soient les meilleures à la fois pour les clients et les Cast Members.

Paris s’apprête à retrouver une vie « normale »

Si les rumeurs sont concrétisées dans les prochains jours, plusieurs établissements pourront ouvrir leurs portes. De ce fait, la réouverture de Disneyland Paris serait effective dès le 22 Juin comme c’est le cas pour de nombreux cinémas notamment dans les départements verts. Il ne faut pas oublier que lors de la seconde phase du déconfinement, l’Île-de-France était en orange, les restaurants, les bars et les cafés n’ont pas pu ouvrir l’intérieur de leur établissement, seules les terrasses sont alors proposées. De ce fait, si les conditions le permettent, il y a de grandes chances que le parc de Disneyland Paris puisse ouvrir ses portes le 22 Juin. Ce sera aussi le cas pour les restaurants de la capitale.

Il faut attendre les déclarations officielles du gouvernement concernant les ouvertures possibles. Lorsque le feu sera vert, Disneyland Paris communiquera sur son site Internet ou via les réseaux sociaux la date officielle pour la réouverture. Vous pouvez toutefois espérer une ouverture des portes dès le 22 Juin seulement si la situation sanitaire le permet. Les enjeux sont toutefois majeurs à cause de la saison touristique qui se prépare.