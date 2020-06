Disneyland Paris ouvre ses portes ? Une date possible pour les vacances d’été !

Après les annonces d’Edouard Philippe ce jeudi 28 mai, les Français en savent plus sur les nouvelles étapes du déconfinement. Ils peuvent donc réserver leurs vacances en France avec sérénité, s’ils se cantonnent évidemment aux zones vertes.

Les voyages dans les DOM-TOM seront également possibles car le Gouvernement français souhaite redynamiser ces régions ayant souffert économiquement pendant le coronavirus.

Vacances d’été et les parcs d’attraction, la bonne idée !

Parmi les activités que l’on aime faire pendant l’été, les parcs à thèmes reviennent souvent. En effet, c’est l’occasion pour toutes les familles de s’amuser ensemble et de profiter de faire des attractions pendant qu’il fait beau.

C’est également l’été que les parcs de loisirs proposent de superbes spectacles le soir.

Selon les dires du Premier Ministre, les parcs d’attraction peuvent donc d’ores et déjà ouvrir leurs portes aux voyageurs depuis le 2 juin.

Malheureusement, cela ne concerne que les zones vertes. Les zones « orange » comme l’Ile-de-France doivent encore attendre le 22 juin et donc la troisième phase du déconfinement avant que leurs parcs de loisir puissent de nouveau accueillir du public.

Le célèbre parc d’attraction Disneyland Paris qui attire des millions de visiteurs chaque année est donc toujours fermé. Le site web ne nous en apprend pas davantage car aucune date de réouverture n’est prononcée. Si les gérants du parc suivent les directives d’Edouard Philippe, les Français peuvent espérer retourner dans leur parc préféré à partir du 22 juin.

En tous cas, on ne connaît pas la date de réouverture mais on sait que tout le personnel va devoir mener un gigantesque travail pour respecter les normes de sécurité sanitaire. Tout d’abord, les dirigeants vont surement instaurer un sens de circulation et des distances de sécurité dans les files d’attente des attractions. Il va donc falloir flécher toutes ces zones…

Ensuite, les employés du parc vont devoir être masqués. De plus, le nettoyage des attractions va être récurrent ! Quant aux défilés, on ne sait pas trop comment ils vont faire…

Disneyland Paris reste fermé, au moins jusqu’au 22 juin

Pour rappel, le parc Disneyland Paris est fermé depuis le 13 mars, soit une semaine avant le confinement. L’équipe du parc n’avait souhaité prendre aucun risque surtout qu’il y a des milliers de visiteurs tous les jours qui se croisent et qui sont parfois très proches pendant l’attente devant les attractions.

Le parc attend donc les annonces de la préfecture de la région de Marne-La-Vallée mais rien ne pourra rouvrir avant le 22 juin comme l’a dit Edouard Philippe.

Il faut savoir que Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe avec 15 millions de visiteurs chaque année. Le coronavirus a donc dû sérieusement atteindre le chiffre d’affaires du parc. L’été, le nombre de personnes augmente davantage en raison des vacances mais aussi parce que l’équipe du parc présente un superbe spectacle de nuit.

Cependant, même si le parc est fermé, il est toujours possible de réserver ses places sur le site. D’ailleurs, il y a souvent des promotions. Si l’on en croit les billets disponibles, le festival du roi lion et de la jungle qui doit débuter le 20 juin n’est pas annulé. On ne sait pas si cela est une information fiable mais ils vont surement le repousser s’ils ne l’annulent pas !

[OUTDISCRETION] D'après nos informations, Disneyland Paris souhaiterai rouvrir la destination à partir du 11 juillet 2020. Les cast-members reprendraient quand à eux le travail le 20 juin prochain. Nous attendons toujours les modalités précises de cette réouverture. pic.twitter.com/uyLOmdSk8A — OutsidEars (@OutsidEarsDLP) May 30, 2020

Disneyland Paris : il faut attendre les annonces officielles pour la réouverture

En tous cas, des rumeurs sur une potentielle réouverture circulent sur Twitter. Sur un tweet qui annonçait une réouverture de Disneyland Paris au 11 juillet, des membres de l’équipe du parc se sont révoltés. Ils ont expliqué qu’eux-mêmes ne savaient toujours pas quand le parc allait rouvrir !

Selon eux, leurs patrons les préviennent en temps réel de la situation, ils ont tous les jours des informations. Ainsi, il se peut qu’ils ne les rappellent qu’au dernier moment. Alors ne cherchez pas : si la date de réouverture n’est ni annoncée sur le site officiel du parc, ni sur les réseaux sociaux officiels de Disneyland ou de l’un des gérants du parc, ce n’est pas la date officielle de réouverture.

"Ecoute ton rêve et demain le soleil brillera toujours" ✨ #LundiMotivation pic.twitter.com/LsHYeTXP0R — Disneyland Paris (@DisneylandParis) June 1, 2020

Il faut donc s’armer de patience et attendre de savoir ce qu’il en est le 22 juin avec le prochain discours du Premier Ministre. La troisième phase du confinement devrait sourire à Disneyland Paris !

Retrouvez la magie de Disney !

Si vous avez déjà mis les pieds à Disneyland Paris, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur les boutiques. Vous plongez directement en enfance dès que vous franchissez les zones de sécurité.

En effet, vous avez l’impression d’être un enfant et tout semble alors possible. Si vous réservez une chambre dans l’un des hôtels, vous pourrez optimiser cette magie et vous aurez finalement de très beaux souvenirs qui viendront rythmer votre esprit pour les prochaines années. Même si le prix du billet est un peu élevé si vous êtes plusieurs, cette destination est la meilleure pour les vacances d’été.

Si vous souhaitez connaître la date effective pour l’ouverture des portes de Disneyland Paris, il suffit de se renseigner sur les réseaux sociaux et de suivre les pages officielles.

Il y a souvent des annonces partagées pour que les Français puissent alors acheter éventuellement leur billet en ligne. Après plusieurs semaines rythmées par le coronavirus, vous aurez sans doute besoin de penser à autre chose et de vous détendre avec des attractions toujours aussi réjouissantes même si vous avez pu les faire plus de 10 fois chacune. Il faudra alors attendre la phase trois du déconfinement qui est annoncée pour la fin du mois de Juin.