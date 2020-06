Disneyland Paris : toutes les mesures sanitaires très strictes pour la réouverture du parc !

la vie reprend peu à peu son cours normal. De leurs côtés, la plupart des parcs attraction ont annoncé leur date d’ouverture, se laissant quelques jours (voire semaines) pour certains afin d’assurer la sécurité sanitaire des visiteurs. C’est officiel, Les bars et restaurants ont pu rouvrir leurs portes et accueillir les clients , tandis que les théâtres et cinémas pourront de leur côté satisfaire les amateurs d’art dès le 22 juin., se laissant quelques jours (voire semaines) pour certains afin d’assurer la sécurité sanitaire des visiteurs.

On apprend cependant aujourd’hui qu’un plan sanitaire a été débattu le mercredi 10 juin 2020 avec les représentants syndicaux du paradis pour enfants et grands enfants. Mais le parc le plu célèbre de France qui se trouve à quelques kilomètres de Paris, Disneyland, n’a toujours pas communiqué quant à sa réouverture avec les représentants syndicaux du paradis pour enfants et grands enfants.

En effet, le parc ne pourra pas ouvrir ses portes tant que la sécurité des visiteurs ne sera pas totalement assurée et certifiée. L’épidémie de COVID-19 n’est pas encore derrière nous, bien que des rumeurs affirment que le gouvernement français prévoit une levée totale du plan d’urgence à partir du mois de juillet. Info ou intox, difficile à dire pour le moment, mais Emmanuel Macron prendra la parole ce dimanche.

Des mesures sanitaires strictes

En attendant le discours du Président de la République, les cadres de Disneyland réfléchissent à l’ouverture et commencent à prendre certaines mesures. Il vous faudra respecter un certain nombre d’entre elles si vous souhaitez profiter des attractions.

On apprend ainsi que le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes qui ont plus de 9 ou 11 ans (l’âge définitif n’a pas encore été choisi). C’est donc masqué que vous pourrez profiter du Space Mountain ou de la maison hantée. Cela n’est guère surprenant, la plupart des boutiques et magasins demandent à leurs clients de porter le masque, tout comme les restaurants si les clients souhaitent se déplacer à l’intérieur.

Ne vous attendez pas à partager les attractions avec beaucoup d’autres visiteurs puisque le nombre de personnes par attraction sera très certainement limité. De quoi laisser imaginer des fils d’attente encore plus longues.

Des masques pour tout le monde, sauf les plus petits

Et malheureusement pour les amateurs de spectacle, les shows que propose habituellement le parc à l’extérieur seront supprimés et n’auront donc pas lieu. Les héros des films Disney (les mascottes du parc) ne seront également plus de sortie et n’iront pas à la rencontre des visiteurs comme il est d’usage.

Enfin, vous aurez de quoi vous laver la main à chaque coin de rue. 790 distributeurs de gel hydro-alcoolique muraux sont prévus, tout comme 1300 flacons pompes et 360 distributeurs sur pied. L’hygiène de tous semble être la priorité des gérants du parc qui demandent également à tous les salariés de Disneyland d’évidemment porter le masque toute la journée.

Cela n’aura peut-être rien de bien enchanteur, mais ces précautions restent indispensables pour que le parc puisse ouvrir.

Des mesures sanitaires tout l’été ?

On ignore encore si les parcs d’attraction devront conserver ces mesures drastiques tout l’été, ou même au-delà. Le Gouvernement d’Emmanuel Macron semble optimiste et le pire semble derrière nous. Pour information, la Nouvelle Zélande est le premier pays au monde à avoir éradiqué le virus. La première ministre l’a fièrement annoncé mais ce n’est pas encore notre cas.

Avec l’ouverture des frontières, le risque de voir le virus se déplacer à nouveau rapidement inquiète certains citoyens. D’après une récente étude, les français sont d’ailleurs très peu à vouloir partir à l’étranger pour profiter des vacances d’été.