Dijon : une voiture folle a failli renverser des piétons, voici la vidéo

Les forces de l’ordre ont été massivement envoyées sur place pour tenter de calmer les manifestants et la population. En effet, les vidéos sont nombreuses et elles montrent la violence qui a pu envahir les quartiers. Selon La Dépêche, ces scènes seraient liées à un affrontement entre des dealers et des Tchétchènes. En ce qui concerne les vidéos, elles doivent être prises avec des pincettes, car impossible de savoir si elles illustrent réellement les affrontements à Dijon. Dans tous les cas, vous pouvez voir une voiture folle prête à renverser des piétons et des hommes avec des armes qui seraient peut-être factices ou réelles.

Des affrontements ont enflammé Dijon

Vous avez eu sur les réseaux sociaux des vidéos pour les manifestations contre les violences policières, celles en France et d’autres aux États-Unis. Désormais, vous pourrez trouver des vidéos partagées par des chaînes d’informations et elles montrent les affrontements qui ont été identifiés du côté de Dijon. Le calme serait toutefois revenu aux alentours de 22 heures, mais les vidéos continuent de se multiplier sur les réseaux sociaux et notamment le site de micro-blogging Twitter.

Des Tchétchènes selon le journal étaient équipés avec des armes comme des battes de baseball .

. Un automobiliste aurait totalement perdu le contrôle de sa voiture, celle-ci fonce alors sur des piétons avant de s’immobiliser plus loin.

Ce sont des images assez choquantes et dignes d’un film d’Hollywood qui sont partagées sur les réseaux, mais sont-elles réelles ?

Les reportages partagés à la télévision témoignent toutefois d’une grande violence. Sur le compte Twitter des Officiers et Commissaires de police, une vidéo d’une voiture folle est partagée avec la mention : ces images ne sont pas celles d’un film.

Nous avons dénoncé l’apartheid social et ethnique qui c’était installé dans certains territoires gangrenés par les tous les trafics et pourquoi certains voulaient affaiblir la police.#Dijon #Tchetchene

⚠️Ces images ne sont pas celles d’un film ⤵️⤵️⤵️

pic.twitter.com/mA4XbYpIer — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) June 15, 2020

Des règlements de comptes du côté de Dijon

Il est difficile de comprendre les raisons de ces affrontements, mais quelques informations sont partagées dans les médias. Un jeune homme âgé de 16 ans aurait été victime d’une agression et il appartiendrait à la communauté tchétchène. Ces faits dateraient du 10 Juin dernier et Cnews révèle que des menaces auraient été proférées. La communauté est alors visée et cette agression serait alors le début de ces affrontements très importants qui se produisent actuellement à Dijon. Selon La Dépêche, ce sont trois expéditions punitives qui ont été proposées.

Fusil a pompe + Vélib = Les nouvelles croisade en 2020 #Dijon pic.twitter.com/a9I4r0hXdt — Flo2k18+2flow (@FSkyzen42) June 16, 2020

Des vidéos montrent également des fusillades, les internautes sont alors choqués par ces images qui ne cessent de se propager sur les réseaux sociaux. Les gendarmes étaient présents hier ainsi que le RAID pour ramener la paix. Il faudra désormais attendre la nuit prochaine éventuellement pour savoir si ces règlements de comptes sont terminés ou si de nouvelles situations de ce genre se propagent à nouveau. Dans tous les cas, elles sont clairement très choquantes.