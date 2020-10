Découvrez les 10 destinations préférées des Français pendant les vacances de la Toussaint !

Avec la crise sanitaire, les États ont mis en place des restrictions afin de stopper la prolifération du Covid-19. Même si certaines frontières demeurent jusque-là fermées, les Français ne manquent certainement pas d’imagination pour choisir un endroit afin de passer des vacances idylliques. Les sites touristiques et les activités à faire seul ou en famille font de ces lieux de véritables centres d’intérêt. Pour le compte de cette année, on remarque que la plupart des Français choisissent l’un des 10 endroits que nous décrirons dans cet article. Pourquoi ne pas entrer dans la danse pour passer de fabuleuses vacances ? Lisez la suite pour en savoir plus.

Un contexte chamboulé par la crise du Covid-19

Les vacances de la Toussaint s’approchent à grands pas. Elles s’étendront du 17 octobre au 2 novembre 2020. Avec la rentrée scolaire, l’atmosphère est devenue très anxiogène. Le gouvernement et les autorités sanitaires craignent une seconde vague de contamination. Si l’année dernière les vacanciers préféraient passer leur séjour au cœur de la France, l’année 2020 a été bouleversée par le coronavirus.

C’est certainement pour échapper au stress accumulé durant ces derniers mois que la plupart des gens optent pour les Départements ou Régions français d’Outre-Mer, ainsi que les séjours sur le continent européen. Avec le climat maussade de ce mois d’octobre, il n’est pas étonnant de voir que les Français préfèrent se rendre dans des endroits plus ensoleillés.

Hors de la France

La Turquie s’est révélée être l’une des destinations favorites des Français cette année. Si ce pays n’était pas classé dans le top 10 de l’année dernière, il y figure bel et bien cette année. Aussi, les prix des vols ont connu une réduction de 22%.

Dubaï est bien connue pour ses chefs-d’œuvre architecturaux. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les vacanciers sont en train de s’y ruer cette année. Cette ville des Émirats arabes unis accueillera des milliers de Français pour les prochaines vacances de la Toussaint.

Bien que l’Italie fût assez touchée par la pandémie du coronavirus, cela n’empêche pas les Français de vouloir visiter Rome. Évidemment, le respect des règles barrières est obligatoire afin de ne pas contracter la maladie.

Qui n’a jamais pensé à visiter le Portugal ? Le climat ensoleillé de Porto attire des milliers de Français et on peut aisément comprendre ce choix.

Ceux qui ne choisissent pas Porto et qui désirent tout de même goûter aux attractions portugaises ne se font pas prier pour se rendre à Lisbonne. Cette merveilleuse ville ensoleillée du sud-ouest de l’Europe promet des surprises inoubliables.

En France

Certains préféreront rester dans l’Hexagone et plus précisément à Nice. Un séjour dans l’arrière-pays niçois donnera certainement des choses à découvrir. Le prix d’un vol moyen s’élève à 94 euros environ.

D’autres voudront se rendre à Ajaccio. Ses activités en plein air, ses plages et son incroyable patrimoine historique seront très intéressants à découvrir. C’est plus que jamais le moment de faire des excursions en bateau ou des sports nautiques. Les amateurs d’histoire sont les bienvenus.

Le Fort-de-France en Martinique est une autre destination très plébiscitée pour les prochaines vacances de la Toussaint. Les prix des vols ont chuté de 21%.

Destination fétiche de plusieurs personnes, la ville de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ne laisse personne indifférent. C’est l’occasion pour beaucoup de découvrir d’autres richesses culturelles françaises.

Pour les personnes qui ont envie d’originalité, la ville de Saint-Denis de La réunion s’est révélée être une bien meilleure alternative. Qu’il s’agisse des impressionnantes bâtisses datant de plusieurs siècles, ou des autres sites touristiques, cette charmante ville possède bien des atouts.

Voilà, vous avez tout en matière de destination pour ces vacances de la Toussaint… à vous de jouer !