Date du Ramadan 2020 : il commence le 24 Avril avec des conditions

La date du Ramadan 2020 est désormais connue, mais cette année, quelques conditions sont à respecter à cause du coronavirus et du confinement.

Les musulmans s’apprêtent à entamer leur Ramadan 2020 alors que la date a enfin été dévoilée. En effet, cette année, les lieux de culte sont fermés puisque les grands rassemblements sont interdits.

Les précédentes fêtes ont été chamboulées et ce sera aussi le cas pour le Ramadan. Ce dernier sera pratiqué sous certaines conditions.

Généralement, le Ramadan 2020 est un moment de partages notamment pour les repas, mais avec l’interdiction de se rassembler et le coronavirus qui plane toujours au-dessus de nos têtes, la situation sera assez complexe.

L’instance religieuse estime que tout le monde ne pourra pas le pratiquer comme d’habitude .

. Le jeûne en lui-même ne sera pas perturbé, mais les traditions seront forcément chamboulées.

Les rassemblements avec les plus démunis seront impossibles, les iftars seront alors mis de côté.

Les déclarations du CFCM peuvent donc être déprimantes pour ceux qui souhaitent pratiquer le Ramadan 2020.

Il est fort probable que ces repas ne puissent avoir lieu cette année dans leurs formats habituels.

Vous ne pourrez pas non plus vous rendre dans un lieu de culte pour prier, cela devra se dérouler à la maison, mais l’instance demande tout de même aux familles de réaliser le tarawih et les prières journalières qui sont obligatoires.

Le Ramadan 2020 commence le 23 Avril à 18 heures

Pour fixer la date qui est différente d’une année à une autre, les instances religieuses doivent regarder le croissant lunaire pendant la Nuit du doute. Après plusieurs études, elles ont constaté qu’elle était organisée à 18 heures ce 23 Avril. Vous pourrez alors commencer le jeûne le lendemain à savoir le 14 Avril. La Grande mosquée de Paris n’est toutefois pas rassurée concernant cette date.

Un décalage d’une journée est possible. Ce jour de décalage est dû à l’observation ou non du croissant de lune qui marque le début de chacun des douze mois qui composent le calendrier lunaire sur lequel s’appuie l’Islam.

Le confinement sera toutefois problématique pour le Ramadan 2020 puisque les traditions ne pourront pas être réalisées et les personnes qui sont à la maison devront lutter contre l’envie de manger tout au long de la journée. Lorsqu’elles travaillent, il est plus « facile » de manquer les repas de midi, mais avec le confinement, les nerfs seront mis à rude épreuve, car la nourriture est souvent utilisée pour lutter contre l’ennui.

Les musulmans sont toutefois appelés à suivre le Ramadan 2020 selon la date proposée, mais en respectant également les consignes partagées par le Président de la République à l’occasion du confinement. Bien sûr, si vous êtes atteint par le coronavirus, la pratique n’est pas obligatoire.