Date du déconfinement en France : un calculateur apporterait une réponse et elle ne devrait pas vous plaire

Il y a une multitude de contaminations par jour en France et nous savons qu’il faut que le seuil descende drastiquement pour que le confinement soit terminé. Il y a donc des indicateurs à prendre en compte et les Français ne comprennent pas toujours les termes utilisés. Le fondateur de Covid Tracker, Guillaume Rozier a toutefois eu l’idée de proposer un calculateur qui suit tous les fameux indicateurs en temps réel. Cela permettrait alors d’avoir une date de déconfinement pour la France.

Comparatif : sommet de 1ère vague vs. actuellement

– Hospitalisations : 32 000 vs. 27 500

– Réanimations : 7 000 vs. 4 080

– Décès quotidiens hosp. : 500 vs. 310https://t.co/G6bVNqNF6I #Covid19 pic.twitter.com/1QKcj6ysi0 — GRZ (@GuillaumeRozier) November 4, 2020

Le calculateur annonce-t-il une bonne nouvelle ?

Finalement, si le calculateur a une bonne estimation, nous ne pourrons pas bénéficier d’un déconfinement pour le début du mois de décembre, ce qui met rapidement entre parenthèses les fêtes de Noël. Il faut alors se baser sur le nombre de personnes qui sont contaminées par un malade, le calculateur s’occupe ensuite du reste.

Le data scientist propose d’ailleurs sur Twitter quelques informations pour utiliser Covid Tracker et son fameux outil le calculateur .

. Avec un taux de contamination plus ou moins fort, nous ne pouvons pas envisager un déconfinement au 1er décembre, cela semble logique.

Le calculateur prévoir alors une date de déconfinement entre le 10 et le 30 décembre.

Combien de temps va durer le confinement ? On a créé un outil pour l’évaluer ! 🤩 Il vous suffit de sélectionner des valeurs de R pour les prochaines semaines, et CovidTracker s’occupe du reste. C’est ici 👉🏻 https://t.co/OUn7sD08R7 @eorphelin pic.twitter.com/MqThY3FKPt — GRZ (@GuillaumeRozier) November 2, 2020

Bien sûr, ce sont des chiffres qui peuvent ne pas être enregistrés dans les prochaines semaines. Toutefois, vous pouvez avoir une date approximative, mais certains Français auraient tendance à espérer un déconfinement le 10 décembre. Cela permettrait alors aux familles de se voir et donc de dîner à Noël. Olivier Véran a précisé que les fêtes en 2020 ne seront pas comme d’habitude et il faudra penser à un petit comité.

Tous les cas réels ne seraient pas identifiés

Pour le coronavirus, vous avez plusieurs profils et tous ne sont pas pris en compte dans les indicateurs. En effet, vous pouvez trouver ceux qui sont dépistés et donc déclarés positifs au Covid-19. Vous les retrouvez notamment dans les statistiques partagées par le gouvernement. Il y a par contre ceux qui ont le coronavirus et qui n’ont pas été dépistés, car ils ne le souhaitent pas. D’autres sont par contre atteints par la maladie, mais ils sont asymptomatiques, ils n’ont donc pas les symptômes et ils n’ont pas l’impression d’être atteints.

D’après mes estimations environ 7,4 millions de français auraient attrapé un jour ou l’autre la #Covid19, et la plupart du temps sans même le savoir. Cela représente 11% de la population. pic.twitter.com/xA2Rn8MSY2 — GRZ (@GuillaumeRozier) November 1, 2020

Le coronavirus reste une maladie difficile à comprendre, et même à contenir puisque les chiffres peuvent rapidement s’envoler à cause d’une contamination très forte. Il faudra donc attendre les déclarations officielles pour savoir si nous serons réellement déconfinés le 1er décembre ou s’il sera prolongé.