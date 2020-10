Crise du coronavirus : fermetures de restaurants, nouvelles mesures, élargissement des zones rouges ? Tout savoir sur les dernières annonces d’Olivier Véran !

Il faut dire que les françaises et les français demeurent de plus en plus inquiets concernant la situation sanitaire dans le pays. En effet, alors que certains craignent un nouveau reconfinement et se chargent d’appliquer à la lettre les gestes barrières, d’autres sont quant à eux beaucoup moins alarmistes sur la situation et ne comprennent pas les mesures prises par le gouvernement et son ministre de la santé, Olivier Véran.

Le virus circule encore trop vite, même si nous avons appris collectivement à lutter contre ce virus. Si chacun d'entre nous fait encore un effort, réduit les contacts sociaux et respecte les gestes barrières, alors nous serons en mesure de faire reculer le virus. pic.twitter.com/Y8iLSAL0op — Olivier Véran (@olivierveran) October 1, 2020

Que faut-il retenir de la conférence de presse d’Olivier Véran du 1er octobre ?

Des chiffres encore très inquiétants

C’est ce jeudi que le ministre de la santé a donc décidé de communiquer sur la crise sanitaire du coronavirus pour faire un point sur la situation. Alors que le nombre de malades ne fait qu’augmenter d’une manière très inquiétante dans certaines régions, on peut dire sans grande surprise que la situation est compliquée catastrophique pour le pays !

[#COVID19] Les effets de la priorisation des tests et des nouveaux modes d’organisation commencent à porter leurs fruits : 75% des tests sont rendus en moins de 48 heures (contre 67% la semaine dernière) pic.twitter.com/VT5dlzxK2q — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) October 1, 2020

Le ministre de la santé a rappelé qu’aujourd’hui on comptait pas moins de 1200 malades du coronavirus qui seraient encore actuellement en cours de réanimation. Bien que la situation soit très différente par rapport à celle que nous avons connus plus tôt ces derniers mois, la situation du pays reste néanmoins catastrophique selon certaines personnalités politiques.

Paris et la petite couronne en zone d’alerte maximale ?

Olivier Véran est également revenu sur les chiffres effrayants de Paris : les trois seuils d’alerte qui permettent de décréter la zone d’alerte maximale sembleraient avoir été franchie. Si la situation se confirme bel et bien, cela pourrait signifier que les habitants de la capitale devront s’engager à limiter le plus possible leurs déplacements : plus de soirées entre amis ou de grandes fêtes de famille !

Mais cela voudrait également dire que les bars seraient alors dans l’obligation de fermer tant que la situation ne s’est pas améliorée ! Les patrons de bar ont par ailleurs très vivement réagi suite à ces annonces qui pour certains signent leur arrêt de mort économique ! Mais concernant les restaurants, la situation est complètement différente pour Olivier Véran qui a affirmé que de nouvelles mesures sanitaires pourraient entrer en vigueur dès les prochains jours.

D’autres métropoles pourraient arriver dans le rouge

Mais le risque de passage dans une zone d’alerte maximale se confirme également pour des métropoles françaises ! Parmi elles, Olivier Véran a ainsi mentionné les villes de Grenoble, Lyon, Toulouse et enfin Saint Étienne.

[#COVID19] Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de terrain, nous arrivons à tester, à détecter les cas positifs, à les isoler et à chercher les contacts. pic.twitter.com/EsFiFSq6YT — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) October 1, 2020

Si comme selon le ministre de la santé l’affirme, la situation ne cesse de se dégrader, il pourrait être contraint de décréter un niveau d’alerte maximal sur ces zones là. En revanche, Olivier Véran a annoncé suivre la situation de très près avant de choisir de s’exprimer à nouveau sur la situation.

Enfin de très bonnes nouvelles pour les tests du COVID-19

Si Olivier Véran ne fait en ce moment qu’apporter un lot considérable de nouvelles catastrophiques, il faut en revanche bien avouer que concernant les nombreux tests, la situation commence à évoluer dans le bon sens.

Avec une grande fierté, le ministre de la santé a en effet affirmé que nous étions en France le pays qui réalise le plus de tests au monde. A date, Olivier Véran a par ailleurs ajouté que 60% des tests réalisés étaient aujourd’hui non symptomatiques. Une bonne nouvelle qui fait plaisir à lise, dans ce quotidien où il est très difficile d’être positif !