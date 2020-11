Couvre-feu à Noël : pourra-t-on fêter Noël en famille après un éventuel déconfinement ?

Après avoir mis en péril pour des millions de français les vacances d’été il y a quelques mois, le coronavirus est encore et toujours dans l’actualité et pourrait gâcher cette fin d’année dans de nombreux pays comme la France !

La France sera-t-elle en confinement pendant la période des fêtes ?

Lors de la dernière allocution du chef de l’état Emmanuel Macron, ce dernier a annoncé que le pays tout entier serait confiné pendant tout le mois de novembre. A la date d’aujourd’hui, personne n’est donc en mesure de dire combien de temps durera le confinement et s’il sera prolongé ou non. Si par la suite le premier ministre Jean Castex s’est voulu un peu plus rassurant en expliquant aux français qu’un premier bilan du reconfinement serait établi au bout de 15 jours, d’autres français sont beaucoup plus pessimistes, tout comme les professionnels de santé.

En effet, certains en sont désormais convaincus : le confinement pourrait bel et bien être prolongé à l’approche de Noël. Le premier confinement que la France a vécu ne s’est effectivement pas limité à un seul mois et après que le chef de l’état ait déclaré que la seconde vague pourrait bien être pire que la première, il n’y a aucune raison valable pour que ce second confinement ne dure pas plus longtemps.

🔴 INFO – #Politique : Le Ministre de la Santé Olivier #Véran déclare 💬 : «#Noël ne sera pas une fête normale cette année». Le ministre espère toutefois que les conditions permettront «aux familles de se retrouver». #coronavirus #COVID19 #confinementSaison2 #confinement2 pic.twitter.com/LOgaZrePNF — FranceNews24 (@FranceNews24) November 1, 2020

Mais n’y a-t-il pas d’autres scénarios à envisager ? Et bien tout porte à croire aujourd’hui que le gouvernement prépare un couvre-feu pour Noël…

Couvre-feu à Noël : quelles pourraient être les conditions exceptionnelles ?

Alors que le second confinement bat son plein, les français sont très inquiets et se demandent s’ils auront l’occasion de fêter Noël et le jour de l’an avec d’autres personnes que celles de leur foyer. Jean-François Delfraissy, qui est le président du conseil scientifique en France, a pris la parole à ce sujet. Interviewé sur la radio France Inter, il a pris la parole sur le confinement et le coronavirus, et selon lui la situation ne sera pas meilleure avant le mois de janvier.

"Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend", a conclu Jean-François Delfraissy. C'est quelque chose de tellement difficile à accepter que je peux le comprendre." #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/Y2dPiZroda — Le Doc (@Le___Doc) October 26, 2020

Mais concernant les fêtes de fin d’année, il peut être difficile d’imposer aux français un confinement. Le président du conseil a donc évoqué un couvre-feu exceptionnel pour Noël, sans toutefois préciser la date exacte de celui-ci. En effet, certains français fêtent Noël le 24 décembre quand d’autres se réunissent plutôt le 25. Enfin, on imagine également que si le couvre-feu est décidé pour le jour de Noël, cela devrait se faire également en petit comité avec un nombre très restreint d’invités : mais les consignes seront-elles respectées ?

Face au nombre élevé d’admissions en réanimation, je suis venu à la rencontre des soignants mobilisés jour et nuit. Dans cette clinique francilienne, malgré une augmentation de 50% des capacités, la situation se tend. Plus que jamais, protégeons-nous, pour protéger nos soignants. pic.twitter.com/bh22MhRdBW — Olivier Véran (@olivierveran) October 26, 2020

Pour Olivier Véran, ministre de la santé et des solidarités, le sujet est également très épineux. Lors d’une entrevue réalisée avec le Journal du dimanche, ce dernier a pris la parole pour évoquer le fait que les fêtes de Noël seront différentes cette année à cause de la COVID-19. Sans donner plus de détails, dans son interview il prépare clairement les français au fait de devoir passer le réveillon du 31 décembre dans un cercle très restreint. Dans le cas où le gouvernement annonce un couvre-feu exceptionnel pour cette période, on imagine que cela pourrait provoquer un vent de panique sur les routes françaises avec des bouchons qui rappellent ceux des vacances d’été. Nul ne sait encore si le couvre-feu sera mis en place ou non pour Noël, mais les français espèrent pouvoir fêter ce moment avec leur famille.