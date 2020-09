Coronavirus : un spray miraculeux du CNRS serait efficace contre le virus ! Découvrez son fonctionnement !

Lutter contre le coronavirus avec un spray, ce serait vraiment très intéressant pour tous les Français et les habitants du monde entier. Vous savez sans doute que les spécialistes sont en train de participer à une course contre la montre pour tenter de dénicher un vaccin. Toutefois, le CNRS estime que cette solution pourrait être intéressante, car elle éviterait à la maladie de se propager. Ce serait un simple spray nasal que vous pouvez utiliser pour le rhume par exemple. Vous avez déjà eu ces petits flacons pour déboucher votre nez. Le format serait alors le même, mais le but différent.

Une alternative intéressante au CNRS

Ce sont des chercheurs français qui ont décidé de se lancer dans la recherche de cette solution très pratique, simple et accessible. En attendant le vaccin qui devrait être prêt fin 2020 ou début 2021 selon le Premier ministre Jean Castex, un tel remède pourrait supprimer l’angoisse chez de nombreuses personnes. Il ne faut toutefois pas se réjouir beaucoup trop vite, car les tests sont encourageants, mais les travaux sont toujours en cours. De ce fait, ce spray nasal n’est pas encore sur le marché et vous ne pouvez pas tester son efficacité.

Ce remède a été dévoilé dans un article du Parisien qui reprend les découvertes du CNRS .

. Vous auriez alors à votre disposition un spray nasal ou une pastille à faire fondre sous la langue comme c’est le cas pour le mal de gorge par exemple.

La réaction serait réjouissante, le coronavirus ne pourrait pas se développer dans l’organisme et le patient serait ainsi immunisé.

Pour que le spray nasal puisse fonctionner, il faut comprendre le mécanisme du coronavirus qui n’est pas si simple.

Si ce remède venait à être validé par les autorités compétentes, ce serait le seul à ce jour en mesure de contrer la maladie. Jusqu’à maintenant, les professionnels utilisent des médicaments qui peuvent être proposés pour d’autres maladies. De ce fait, nous n’avons pas un remède spécialement conçu pour lutter contre le coronavirus. Le CNRS a donc enquêté sur l’infection pour développer ce leurre qui semble efficace.

Plusieurs étapes à prendre en compte

La première partie concerne l’infection des cellules par le coronavirus à cause des protéines développées. Un récepteur de la membrane cellulaire est donc infecté, le virus peut pénétrer dans l’organisme avec les conséquences que nous connaissons. Le spray ou la pastille pourrait alors éviter cette propagation dans l’organisme ainsi que toutes les conséquences dramatiques identifiées. En effet, si le coronavirus est parfois une maladie bénigne avec peu de symptômes, elle peut être beaucoup plus problématique pour d’autres, notamment les profils fragiles ainsi que les seniors. Le spray permet donc d’avoir des récepteurs qui vont bloquer le virus en imitant finalement le comportement des récepteurs de la membrane cellulaire.

Le coronavirus a l’impression de s’attaquer à votre organisme, mais il est en réalité trompé par ce mécanisme ingénieux. Le coronavirus est bloqué et il ne peut plus se lier à votre membrane cellulaire et la propagation du virus est impossible. Si toutes les étapes en cours se déroulent dans les meilleures conditions, nous pouvons espérer une sortie d’ici la fin de l’année selon le CNRS. Il faudra par contre que des fonds soient trouvés rapidement, il faudrait près d’un million d’euros pour que cette éventualité se concrétise. Ce serait alors un remède très simple à utiliser pour toutes les personnes.