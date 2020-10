Coronavirus : que va faire Disneyland Paris ? Si vous comptez y aller, retrouvez les nouvelles mesures !

View this post on Instagram

📍Disneyland, Paris ______________________________________________ Kada bih mogla večno ostati tu, u Diznilendu, prava bajka.. Ovo se mora doživeti i osetiti prava magija, koja se čini stvarnom čim zakoračiš unutra, pravi svet staje i čarolija počinje!🧚🎡🏰🌸 I ko ne voli i ne gleda crtane filmove, uživao bi čak i u samoj šetnji, jer je prostor veliki, tu su razne vožnje i za malu decu, nešto starije, ali verujte i za najstarije, što je predivno!😍 Udaljen je 32km od Pariza, ulaznica je prošle godine bila 80e, ali verujte mi na reč vredi apsolutno svaku paru! U to su uračunate sve vožnje, ali znajte da su gužve uvek velike, da se na nekim vožnjama čeka i 2 sata (i na kraju se i to čekanje i nervoza isplati😅), ali možete uzeti i brze ulaznice i rezervišete termin na nekim vožnjama, gde možete onda ući i bez čekanja. Takve ulaznice su nešto malo skuplje. U cenu je uračunat i večernji program koji se održava oko 20h, sa predstavama i vatrometom!🎀🎇 Ako želite da zakoračite u svet Diznija i bajke, ovo je pravo mesto za vas i nećete se pokajati!🤍 • 🇺🇸 If I could stay there forever, in Disneyland, a real fairytale… You must feel this magic, which seems real as soon as you step inside, the real world stops and the magic begins! 🧚🎡🏰🌸 There are various rides for small children, a little older, also for the oldest, which is wonderful!😍 It’s 32 km away from Paris, the ticket was 80euros last year, but believe me, it’s worth absolutely every penny! This includes all rides, but know that the crowds are always big, that on some rides you can wait 2 hours (and in the end that waiting and nervousness pays off 😅), but you can also take fast tickets and book your time on some rides, where you can then enter without waiting. Such tickets are a bit more expensive. The price includes the evening program, with performances and fireworks! 🎀🎇 If you want to step into the world of Disney and fairytales, this is the right place for you and you will not regret it! 🤍 ______________________________________________ #paris #parisfrance #parisianstyle #paris🇫🇷 #france #france🇫🇷 #explore #explorefrance #exploreparis #disneyland #disneylandparis #enjoythejourney #enjoythelittlethings