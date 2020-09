Coronavirus : les maires sont en colère et dénoncent un manque d’informations sur les cas de Covid-19

Comme vous le savez, l’épidémie n’est pas la même dans tous les départements, car certains sont un peu plus touchés que d’autres. Les communes n’ont toutefois pas les informations qu’elles voudraient concernant les cas. Alors que l’épidémie semble progresser assez dangereusement sur l’ensemble du territoire, les maires frappent du poing sur la table. Ils dénoncent alors ce manque de communication par rapport à certains chiffres. Avoir connaissance de ces derniers permettrait peut-être de réagir en amont pour limiter la propagation.

Des maires sont totalement dans le flou avec le coronavirus

Dans plusieurs départements comme dans les Bouches-du-Rhône, les communes prennent des mesures pour éradiquer la maladie de leur territoire. Toutefois, les mesures de prévention ne sont pas toujours possibles à cause d’un vrai manque d’informations. Les maires estiment qu’ils ne sont pas mis au courant des derniers chiffres et cela peut-être, nuisible pour la stratégie. Certains sont même clairement dans le flou, ils ne savent absolument pas si des cas de coronavirus ont été identifiés au sein de la ville. Celui de Mimet, Georges Cristiani dont les propos ont été relayés par RTL révèle que cette situation est très difficile et ce manque d’informations revient finalement à « mépriser les maires ».

Les problèmes sont toutefois nombreux dans ce cas de figure, car les maires ne peuvent pas répondre aux questions des citoyens .

. Les habitants peuvent alors se demander si des cas de coronavirus ont été référencés et dans certaines communes, ils se tournent vers les maires.

Comme ils n’ont pas la réponse, cela peut engendrer une véritable angoisse et elle s’ajoute également au stress de la maladie.

Il y a toutefois des chiffres qui sont partagés notamment par le gouvernement. Vous pouvez donc obtenir le nombre de cas positifs en 24 heures, celui pour les hospitalisations ainsi que les décès. Il n’y a par contre aucun détail pour toutes les communes, vous aurez un taux d’incidence pour les départements et des couleurs. Il y a par exemple des disparités entre les villes au sein d’un même département. Cela dépend bien sûr de l’affluence, et même du nombre d’habitants.

Google vous renseigne sur le nombre de cas

Le moteur de recherche vous propose des statistiques très pointilleuses concernant le coronavirus, mais ils sont à l’échelle nationale. De ce fait, pour savoir si vous avez des cas de Covid-19 dans votre ville, vous devez questionner la municipalité, mais elle n’aura pas forcément la réponse. Nous apprenons donc qu’il y a 404 000 cas environ pour la France, nous sommes donc loin derrière les États-Unis avec plus de 6 millions contre 5 millions pour l’Inde et 4 millions pour le Brésil. Ces dernières 24 heures, ce sont près de 9000 nouvelles contaminations qui ont été identifiées.

Nous avons tendance à nous focaliser sur les décès et les hospitalisations, mais il y a bien sûr des guérisons. En France, ce sont 90 000 personnes qui ont été atteintes par le Covid-19 et qui ont été guéries. Par contre, nous avons pratiquement 31 000 morts. Par rapport à l’échelle mondiale, les statistiques restent faible. Il y a plus de 29 millions de cas, 20 millions de guérisons et 939 000 morts. Vous pouvez notamment suivre les comptes de la Santé Publique France puisqu’elle met à jour toutes les 24 heures les statistiques.