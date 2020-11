Coronavirus : les autorités affichent un triste record avec plus de 52 000 cas positifs en 24 heures

Les fêtes de Noël seront-elles possibles ? Les repas en famille devront-ils être annulés ? Le reconfinement va-t-il être validé ? Le couvre-feu sera-t-il imposé à toutes les villes ? Le coronavirus va-t-il un jour nous abandonner ? Ce sont des questions qui reviennent sans cesse dans l’esprit des Français. Il suffit de discuter avec une personne pour que le sujet du coronavirus soit mis en avant. Il faut noter que les chiffres sont clairement inquiétants et la France vient de réaliser un triste record.

🇫🇷 ALERTE – 52 010 cas de #coronavirus en 24h en #France, nouveau record absolu. C'est la première fois que la barre des 50 000 cas est dépassée en #Europe. (DGS) #COVID19 #COVID19france — Mediavenir (@Mediavenir) October 25, 2020

Des dizaines de milliers de cas positifs en France

Le 22 octobre dernier, les autorités compétentes affichaient près de 41 622 cas positifs en 24 heures avec 184 morts et 15000 personnes étaient hospitalisées. Santé Publique France a publié d’autres chiffres pour le 24 octobre et vous pouvez constater que l’augmentation est impressionnante. En effet, 45 422 cas positifs ont été identifiés en 24 heures, c’était déjà un record pour notre pays.

Il y a eu 138 morts en 24 heures à cause du coronavirus et 178 foyers étaient étudiés à cause d’une hausse des cas .

. Ce sont tout de même 2218 clusters qui sont en cours d’investigation.

Les derniers chiffres officiels remontent au 25 octobre et la France a passé une nouvelle fois un cap important.

🦠 FLASH – La #France a détecté en 24h plus de cas de #coronavirus que l'Inde (52 010 contre 45 157). La France devient le 5e pays avec le plus de cas de #COVID19 détectés dans le monde, après les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil et la Russie. (SPF/JHU) #COVID19france — Mediavenir (@Mediavenir) October 25, 2020

En effet, ce sont près de 52 010 cas positifs qui ont été identifiés en seulement 24 heures. Cela est dramatique et les Français s’inquiètent sans doute, car le couvre-feu sera-t-il suffisant pour réduire la propagation du coronavirus en France ?

116 personnes sont décédées en 24 heures

En mars dernier, les autorités compétentes partageaient également des chiffres pour montrer que le coronavirus prenait de l’ampleur et que la vigilance était forcément de mise. Ce sont donc 116 personnes qui sont décédées selon Santé France Publique les dernières 24 heures et 34 761 personnes sont décédées depuis le début de cette crise sanitaire. Olivier Véran, Jean Castex et Emmanuel Macron ont tiré la sonnette d’alarme en précisant que le mois de novembre serait sans doute très complexe. Les autorités attendent donc une hausse des contaminations et sans doute des morts.

Il est important de rappeler que le respect des gestes barrières est indispensable. Il faut porter un masque en tissu ou chirurgical, se désinfecter les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique, respecter la distanciation sociale… Avec les fêtes de Noël qui approchent à grands pas, certains Français semblent avoir très peur d’un reconfinement comme les prix Nobel d’Économie ont notamment pu le conseiller pour que les repas de fin d’année soient possibles. Emmanuel Macron a pu le rappeler, le Covid-19 devrait nous accompagner encore pendant plusieurs mois, jusqu’à l’été prochain selon les estimations.