Coronavirus : la France est moins opérationnelle que l’Allemagne, pourquoi ?

Lorsque vous regardez la France, vous avez tendance à penser que le coronavirus est partout, les contaminations s’enchaînent alors que l’Allemagne est beaucoup plus discrète. A-t-elle réellement des moyens supplémentaires pour lutter ? Emmanuel Macron est-il assez compétent ? Pourquoi la gestion est-elle différente ? Pourquoi l’Allemagne a-t-elle procédé au confinement local, et pas la France ? Ce sont des questions qui se propagent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, les Allemands semblent résister un peu mieux à la crise du coronavirus et aux contaminations.

🇫🇷🇩🇪 Comparaison #France – #Allemagne sur le #COVID19 (semaine 31 août) : 🧪Tests :

🇫🇷➡️ 1 005 557

🇩🇪➡️ 1 051 125 🦠Nouveaux cas :

🇫🇷➡️ 42 673

🇩🇪➡️ 7 754 💀Morts :

🇫🇷➡️ 122

🇩🇪➡️ 30 (Sources : SPF / KSI / TF1) #Coronavirus #Covid_19 #14septembre — Mediavenir (@Mediavenir) September 14, 2020

L’Allemagne adopte des solutions drastiques

Lorsque les cas ont été identifiés notamment à l’ouest de l’Allemagne, les autorités compétentes n’ont pas attendu, elles ont déployé immédiatement des solutions drastiques pour éradiquer la maladie. Le confinement local a donc été proposé notamment dans des arrondissements de Rhénanie du Nord Westphalie. Du côté de la France, certains critiquent le mode opératoire proposé par Jean Castex et Emmanuel Macron.

La France a imposé les masques dans certaines villes, des établissements doivent fermer à Marseille à 23 heures .

. Les écoles ferment, les cours sont suspendus dans les universités, mais la France n’adopte pas le confinement local.

Il y a également une grande différence entre les Français et les Allemands. Les premiers ont tendance à se dresser contre toutes les mesures.

🇩🇪 Sécurité face au #coronavirus : l'#Allemagne est le pays le plus sûr du monde face au #COVID19. La France est très mal classée (54e) juste devant les #EtatsUnis (55e). Le top 5 :

– Allemagne

– Nouvelle Zélande

– Corée du Sud

– #Suisse

– #Japon (étude/notation DKV) #COVIDー19 — Mediavenir (@Mediavenir) September 9, 2020

Les spécialistes estiment que les Allemands respectent bien plus les gestes barrières par rapport aux Français qui sont toujours en train de contester la moindre mesure. Il y a également un mode de vie qui reste différent notamment par rapport aux rassemblements familiaux, les mariages, les fêtes de famille. Généralement, du côté des Allemands, ces rendez-vous sont beaucoup plus modestes, ce sont alors de petits comités alors que les Français ont tendance à inviter des dizaines de personnes, ce qui facilite aussi la propagation du virus dans les différents départements. De ce fait, le respect et le mode de vie semblent être deux raisons qui expliquent une telle différence au niveau de la situation sanitaire.

2 / 🛑 🎈📉SONDAGE DE CHAQUE MATIN.. 🇫🇷 EN CE DIMANCHE 13 / 09 / 2020

Voter et Re Tweeter S V P 🙏 Merci.. 🙏

Question ; SOURCE R T L : Coronavirus : des manifestants "anticorona" défilent en Allemagne et en Pologne ! POUR LA MÊME CHOSE EN FRANCE ? — Sondage Divers (@sondagedivers) September 13, 2020

L’Allemagne est nettement meilleure que la France

Les spécialistes ont donc une explication très simple puisque l’Allemagne peut gérer beaucoup plus efficacement la crise du coronavirus. De ce fait, la France doit-elle s’inspirer de son voisin européen ? Des internautes sont nombreux à voter en faveur de leur méthode notamment pour la traçabilité du virus. Pour se rendre au restaurant, il est nécessaire de fournir des coordonnées, cela permet pour chacune des visites d’avoir un formulaire complet avec l’heure d’arrivée et celle du départ. L’application est aussi au rendez-vous et elle est nettement plus utilisée avec près de 18 millions de téléchargements, cela a engendré près de 3500 alertes.

Au niveau des tests, la France réalise de nombreux dépistages tous les jours, mais l’Allemagne a procédé à cette méthode beaucoup plus tôt. Les autorités françaises ont mis du temps à proposer des tests massifs, car c’est finalement la clé pour détecter les patients et leur proposer un isolement de 7 à 14 jours en fonction des situations. La France est dans tous les cas pointée du doigt depuis quelques semaines concernant cette gestion du coronavirus. Il faut toutefois relativiser et prendre du recul puisque le pays a été contraint de gérer une certaine affluence avec le tourisme. Ce n’est pas le cas de l’Allemagne, l’affluence est donc moins forte.