Coronavirus en France : 30 morts en 24 heures, 8536 personnes sont hospitalisées

Nous sommes bien sûr loin des chiffres évoqués en mars ou en avril alors que la France était touchée par une crise sanitaire de grande ampleur. Quelques semaines après le déconfinement, les établissements ont pu ouvrir leurs portes et les activités sont possibles. Les discothèques et les rassemblements sont toutefois interdits, car il est impératif de limiter la propagation du virus. Il faut tout de même constater que le virus est toujours présent en France et il est sous surveillance.

[Vidéo] #coronavirus «J’ai senti le danger bien avant les autres», s'est justifiée Agnès Buzyn ce mardi devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. L'ex-ministre a refusé d'endosser la responsabilité de la pénurie de masques https://t.co/tCbXBFdXIZ pic.twitter.com/GAc2AxpgDA — Le Parisien (@le_Parisien) July 1, 2020

Les chiffres pour la France toujours en lutte contre le Covid

Dans les EHPAD, il y a un ralentissement des décès, mais 30 personnes sont décédées en France les dernières 24 heures selon les statistiques relayées par les services sanitaires. Les Français sont assez inquiets, car l’Allemagne a provoqué un confinement de 360 000 personnes à cause d’un cluster. Plusieurs zones avec des personnes contaminées ont été identifiées en France, la piste du vaccin n’est toujours pas validée et les traitements efficaces contre cette maladie ne sont pas encore identifiés. De ce fait, il suffirait que plusieurs facteurs soient réunis pour que le coronavirus reprenne des forces.

Coronavirus : Jean-Michel Blanquer prévoit "un retour normal en classe" à la rentréehttps://t.co/Ob08BsSqpu pic.twitter.com/qY313nYDvr — franceinfo (@franceinfo) July 1, 2020

Ce n’est pas utopique, mais une réalité, car certains pays qui jusqu’à maintenant avaient réussi à éviter le pire sont confrontés à des situations problématiques .

. Le coronavirus a provoqué en France 30 décès, cela montre qu’il est toujours présent et dangereux.

La direction générale de la Santé révèle que les réanimations sont moins nombreuses, mais 8536 personnes sont toujours hospitalisées pour le Covid.

Au vu des statistiques, nous apprenons que ce sont 152 hospitalisations en moins au cours des 24 dernières heures.

Si la France réussit à sortir la tête de l’eau, ce n’est pas forcément le cas pour la Guyane puisque la situation est problématique.

La circulation du Covid est considérée comme inquiétante selon les autorités compétentes. Des opérations d’évacuations sanitaires sont envisagées dans les prochaines heures.

🇺🇸 États-Unis : #DonaldTrump est "de plus en plus en colère contre la #Chine" alors que la pandémie de #coronavirus s'accélère dans le monde et que le nombre de cas de #COVID19 explose aux #EtatsUnis. (#Twitter officiel) #COVID2019 — Conflits (@Conflits_FR) July 1, 2020

Le coronavirus reprend des forces aux USA

Si vous regardez la situation en Europe ou aux États-Unis, vous comprenez rapidement que nous ne sommes pas encore sortis totalement de cette crise sanitaire. En effet, la vigilance est clairement de mise puisque le coronavirus menace de repartir en Europe alors que la pandémie prend une ampleur considérable dans le sud des États-Unis. Toutefois, Blanquer semble assez confiant selon LCI puisqu’il estime que la situation pourrait revenir à la normale à la rentrée. Les vacances d’été seront sans doute déterminantes pour savoir si la situation serait en mesure de déraper ou d’être totalement contrôlée. N’oubliez pas les gestes barrières, la désinfection des mains, le port du masque en tissu ou chirurgical et le respect de la distanciation sociale. Sur le sol américain, les autorités mentionnent une vraie explosion du nombre de cas notamment en Californie.

Selon Gavin Newsom, près de 42 % des 3500 détenus ont une santé fragile et près d’un millier ont été testés positifs au coronavirus. Il ne faut donc pas crier victoire trop vite en France, car il suffirait de quelques facteurs pour que la situation dérape à nouveau. Certes, le contexte semble être sous contrôle notamment pour les clusters découverts ces derniers jours. Nous ne serons dans tous les cas jamais assez prudents, c‘est pour cette raison qu’il faut respecter le plus possible les consignes sanitaires. Si la distanciation sociale n’est pas envisageable, portez un masque.