Coronavirus et la quarantaine : vers une validation d’un délai de 7 jours pour les cas contacts

Il y a quelques jours, un avis a été partagé concernant la durée de la quarantaine qui sera finalement moins importante s’il est suivi par le chef du gouvernement. Si aujourd’hui, elle est de 14 jours, elle pourrait être de 7 jours prochainement. Cela pourrait concerner les malades, mais également tous les cas contacts. Cela permettrait de lutter contre la propagation du virus sans, forcément, entacher le monde du travail par exemple. Dans certaines entreprises, des salariés qui sont des cas contacts doivent poser des congés, ils ne bénéficient pas forcément du télétravail.

Une apparition du coronavirus entre 2 et 5 jours

Il suffit de se focaliser sur les chiffres récemment partagés. En effet, les patients sont généralement atteints dès le 2e jour après le premier contact. D’autres développent des symptômes dès le 5e jour. C’est le délai maximal qui a été observé en France et plus exceptionnellement, certains sont malades après 8 jours. De ce fait, le Conseil scientifique estime qu’il est tout à fait possible de réduire la quarantaine à 7 jours seulement.

Aujourd’hui, si vous êtes en contact avec une personne malade, il faut savoir que la période d’incubation est de 5 jours au maximum sauf dans des cas très rares .

. De ce fait, il serait pratiquement inutile d’être isolé pendant 14 jours puisque si vous n’êtes pas malade au bout du 5e jour, il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas contaminé.

Il y a certes toujours des exceptions, mais la réduction de la quarantaine pourrait être validée prochainement.

Il faut toujours réaliser un test dès que vous apprenez que vous êtes un cas contact. Si le résultat est négatif, il faut le renouveler 7 jours plus tard pour être certain que le coronavirus n’est pas au rendez-vous. Par contre, lorsque le premier test est négatif, le second peut clairement être positif puisque le temps d’incubation est parfois plus ou moins long en fonction des personnes. Ces questions relatives à l’isolement et aux délais ne sont pas toujours très bien maîtrisées par les Français.

Le Premier ministre #JeanCastex est un «cas contact ». Il est en quarantaine mais a été testé négatif au #Covid19. @carolinedelage pic.twitter.com/gcHkZIOvf5 — William à Midi (@WilliamAMidi) September 9, 2020

Respecter les gestes barrières avec précision

Si le délai de la quarantaine est réduit, il faut être beaucoup plus minutieux au-delà des 7 jours. Le conseil scientifique dont les propos sont partagés par BFMTV nous apprennent que le risque résiduel peut être réellement maîtrisé avec le port du masque qu’il soit en tissu ou à usage unique. Il faut également réaliser tous les gestes barrières à savoir la distanciation sociale d’un mètre et la désinfection des mains avec rigueur grâce au gel hydroalcoolique. Toutefois, certains Français ne sont pas aussi précis alors que la contamination est réelle dans le monde entier.

Il faudra donc patienter pour savoir si la mesure du Conseil scientifique est mise en place. Pour l’instant, l’isolement est toujours de 14 jours pour tout le monde que ce soit des malades ou des cas contacts. Dans tous les cas, il y a un véritable flou au niveau de ces mesures et certains internautes ne connaissent pas forcément les délais, les restrictions, ce qu’il est possible de faire ou non. Un manque d’informations semble être très pénalisant, mais vous devez tout de même respecter le plus possible les gestes barrières. Seuls ces derniers peuvent vous éviter d’être contaminé par le coronavirus. L’isolement est aussi une solution pour préserver votre entourage.