Coronavirus en Île-de-France : vers un niveau d’alerte maximale ? La situation se dégrade de plus en plus

Les inquiétudes sont au rendez-vous, car, après la Guadeloupe et Marseille, la région parisienne pourrait aussi être placée en alerte maximale. Cela entraînerait donc la fermeture de certains établissements et l’arrivée d’une sorte de confinement pour certains secteurs. Les indicateurs sont suivis de très près par les professionnels, mais la situation semble inquiétante. Pour que ce niveau soit mis en place, il faut que l’incidence soit supérieure à 250 pour 100 000 habitants.

🔴 Les salles de sport et gymnases seront désormais fermés dans les "zones d'alerte renforcée" au coronavirus. Sont en zone d'alerte renforcée (entre autres) : Paris, Lille, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Toulouse, Montpellier, Grenoble. — Actu Foot (@ActuFoot_) September 23, 2020

Paris et la région pourraient passer en alerte maximale

Si certains pensent que nous aurions pu mettre un terme à l’épidémie il y a plusieurs semaines, d’autres estiment que seul le vaccin sera indispensable pour se défaire de cette maladie. Dans tous les cas, la Guadeloupe et Marseille sont confrontés à une situation difficile avec une alerte maximale. Ces zones pourraient être rejointes notamment par Paris et sa région puisque les chiffres ne sont pas très rassurants.

Vous avez un taux d’incidence de 156,8 selon les chiffres partagés par l’agence régionale de la santé en Île-de-France .

. Nous apprenons également que le taux de positivité est de 10.1 % et il y a 2032 patients qui sont hospitalisés pour le coronavirus.

Parmi eux, ce sont 344 personnes qui sont en réanimation.

Selon Santé Publique France, nous avons 137 admissions en France ces 24 dernières heures pour la France avec 619 personnes qui sont hospitalisées. Comme Olivier Véran a pu le préciser, ce que nous effectuons aujourd’hui nous permettra peut-être d’entrevoir la fin du tunnel le mois prochain.

Les patients se présentent de plus en plus avec des symptômes

Par rapport à l’été, il y a une situation qui est beaucoup plus complexe puisque le Covid-19 n’est pas la seule maladie au rendez-vous. Vous avez aussi la gastro-entérite ainsi que la grippe et ces deux maladies ont des symptômes semblables au coronavirus. De ce fait, les diagnostics pour les enfants et les adultes sont un peu plus difficiles à poser. Dans tous les cas, comme le chef du service de réanimation qui exerce à Paris, dont les propos ont été relayés par BFMTV, près de 15 patients sur 18 ont le Covid-19 lorsqu’ils se présentent.

Au niveau national, la situation n’est pas meilleure puisque vous avez aussi des taux de positivité qui ne sont plus aussi réjouissants. La dégradation est donc au rendez-vous, ce qui est forcément très inquiétant. Alors que les prix Nobel d’économie militent pour un confinement avant Noël, Olivier Véran souhaite se concentrer sur la situation actuelle.