Coronavirus en France : Risque d’une 2e vague et des prévisions inquiétantes

Faut-il partir en vacances ? C’est la grande question que de nombreux Français se posent, car l’épidémie pourrait-elle reprendre en France ? Il faut noter que le virus a touché près de 9 millions de personnes dans le monde entier et ce sont 470 000 patients qui ont perdu la vie. Sur le territoire, le confinement a, semble-t-il, été bénéfique, mais il ne faut pas relâcher les efforts, car la situation pourrait finalement déraper assez rapidement. Alors que les congés s’approchent de plus en plus, la question d’un retour du virus n’est pas à exclure. Jérôme Salomon a d’ailleurs précisé qu’il fallait se préparer.

Quelles sont les prévisions du Conseil scientifique ?

Depuis de nombreuses semaines, la France est déconfinée et les ouvertures se multiplient sur le sol. Le 22 Juin a marqué le lancement de la troisième étape avec l’accueil par exemple dans les cinémas. Toutefois, le Conseil scientifique demande aux citoyens d’être très prudents, car le coronavirus pourrait revenir avec une seconde vague et selon les prévisions, il pourrait revenir au cours de l’automne. Ces prévisions relayées par l’Internaute sont décrites comme extrêmement probables. Plusieurs faits sont en faveur du Covid-19 sur le sol français.

▶ #CoronavirusFrance : déconfine-t-on trop vite ? 🗣 Pr Arnaud Fontanet : "Le #virus est présent. Donc si on créé les conditions pour une circulation plus massive sur le territoire, ça va se produire". 📺 @EliMartichoux #LaMatinaleLCI. pic.twitter.com/nNiKt6wFFm — LCI (@LCI) June 23, 2020

Le taux d’immunité collective n’est pas assez élevé, il y a plus de Français qui n’ont pas eu le coronavirus .

. L’épidémie a évolué notamment à l’Est et au nord, mais une partie de la France a quelque peu été épargnée.

Dans le monde, l’épidémie revient en force et elle prend même de l’ampleur en Inde ou au Brésil.

Le coronavirus continue de circuler et l’épidémie s’accélère dans certaines régions du globe.

L’OMS a même partagé des informations assez problématiques, car en moins de 8 jours, un million de cas ont été référencés alors qu’il aura fallu attendre près de trois mois pour avoir le premier million de personnes contaminées.

Le virus est toujours en France, soyez vigilant !

Comme a pu le mentionner l’épidémiologiste Arnaud Fontanet sur LCI, le coronavirus n’a pas disparu du sol français et il est toujours au rendez-vous. En effet, des clusters semblent avoir vu le jour dans plusieurs zones et même si l’épidémie est sous contrôle, il ne faut pas baisser les bras et relâcher les efforts. En effet, comme le coronavirus est toujours présent dans notre pays, si les citoyens ne sont plus aussi vigilants, le Covid reprendra de la vigueur et forcément, les conséquences seront problématiques.

Le virus est présent. Donc si on crée les conditions pour une circulation plus massive sur le territoire, ça va se produire.

Ce ne sont pas des prévisions très réjouissantes, mais ce sont finalement les Français qui possèdent toutes les cartes entre leurs mains. Il faut impérativement adopter les gestes barrières, désinfectez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique, portez un masque, changez-le souvent et respectez les protocoles sanitaires. La distanciation sociale d’un mètre est aussi indispensable. Une nouvelle vague du coronavirus en France et un second confinement seraient dramatiques pour le pays qui est déjà frappé de plein fouet par une forte dette et surtout un ralentissement de l’économie. Vous avez pu constater que de nombreux commerces sont actuellement en difficulté et certains menacent de fermer leurs portes au vu de la situation actuelle. Protégez-vous ainsi que vos proches et ne négligez pas le coronavirus, cette maladie est toujours présente et il y a encore des personnes atteintes dans les hôpitaux.