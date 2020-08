Coronavirus à Marseille : vers un reconfinement ? Voici les mesures envisagées

Le gouvernement prend-il des mesures trop tardivement ? Certains sur Internet crient au scandale notamment en précisant que les ministres d’Emmanuel Macron ne réagissent pas assez vite. Alors que la ville de Marseille émet des signaux concernant la reprise du coronavirus, les mesures auraient-elles dû être prises beaucoup plus tôt ? Dans tous les cas, d’autres Français sont convaincus que le pays n’a pas su maîtriser cette maladie qui semble désormais difficile à contrôler. Dans le journal La Provence, nous avons quelques indications concernant le futur de la ville qui devrait embrasser de nouvelles restrictions.

Coronavirus : rentrée scolaire, port du masque, ce qu'il faut retenir de la visite de Gabriel Attal à Marseille " Ce qui se joue ici, c'est le civisme et la responsabilité face à l'épidémie"https://t.co/6gK2dlMYIN pic.twitter.com/DmAgAkIGTm — France 3 Provence (@France3Provence) August 18, 2020

Les restrictions pour la ville de Marseille

Comme avaient pu le préciser Jean Castex et Emmanuel Macron, le confinement exclusif ne doit pas être mis de côté, mais il sera mis en place en dernier recours. Pour l’instant, la seule mesure prise concerne le masque obligatoire dans certaines villes. Toutefois, le journal nous apprend qu’il y a de grandes chances pour que de nouvelles mesures soient prises dans les prochains jours. En effet, les contaminations ne cessent de se multiplier et c’est aussi le cas au niveau national.

Un lieu de fête en plein air à Marseille fermé à cause du coronavirus https://t.co/CkoWm2rj9v pic.twitter.com/0CKmBBLjAL — Nice-Matin (@Nice_Matin) August 24, 2020

La préfecture avec la collaboration du gouvernement pourrait alors interdire les regroupements de plus de 10 personnes .

. Les bars pourraient aussi fermer leurs portes dès 20 heures dans la ville.

Parmi certaines mesures, les déplacements pourraient être limités, ce qui serait alors dramatique pour les Marseillais.

Il faudra attendre le compte rendu de la conférence de presse puisqu’elle sera organisée ce jour aux alentours de 14h30. Nous pourrons alors en apprendre davantage sur la situation, mais il y a de grandes chances pour que Marseille embrasse ces mesures notamment pour éviter que le virus ne prenne une ampleur beaucoup trop conséquente. Toutefois, à quelques jours de la rentrée des classes, cette reprise du coronavirus est stressante, voire angoissante pour les parents. Ces derniers n’auront toutefois pas le choix, il faudra bien accompagner les élèves dans les établissements scolaires même si les zones sont touchées. Certains estiment qu’il sera difficile d’échapper à des contaminations en septembre, mais le virus sera-t-il de nouveau incontrôlable ?

Aucun vaccin ne devrait être opérationnel en 2020

C’est l’annonce faite ce matin par Delfraissy sur les ondes de France Info. Ce n’est donc pas très rassurant, car les Français devront se protéger le plus possible afin d’éviter le coronavirus. Il ne faut pas oublier que la maladie est sournoise, elle se propage très vite et elle concerne tous les profils. Toutefois, si les Russes sont en mesure d’avoir un vaccin opérationnel, ce n’est pas le cas de la France. Il a donc précisé que cette solution ne sera pas disponible avant le premier trimestre de la nouvelle année, soit un an après le début de la contamination en France. Bien sûr, ce vaccin serait une réponse efficace afin de se protéger contre ce virus qui prend de l’ampleur dans d’autres pays.

Alors que certaines nations ont procédé au confinement de certaines localités à cause d’une hausse des contaminations, la France n’a pas adopté cette stratégie alors que ce sont plusieurs milliers de nouvelles contaminations qui sont identifiées depuis quelques jours sur le sol français. L’inquiétude ne cesse de prendre de l’ampleur, mais Delfraissy n’est pas forcément très rassurant en prévoyant un vaccin pour l’année prochaine. La seule solution pour se protéger reste le masque et le gel hydroalcoolique. Respectez les gestes barrière, la distanciation sociale et désinfectez les mains très régulièrement.