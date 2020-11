Confinement : le nombre d’attestations de déplacement est-il vraiment limité par jour ?

Certains optent pour une attestation afin de promener les chiens, pour aller faire quelques courses ou encore pratiquer un sport. A ce rythme, le confinement n’est pas vraiment au rendez-vous puisque vous pouvez finalement sortir plusieurs fois par jour. Il y a donc une question importante qui se pose, le nombre est-il limité ? La réponse est négative, vous pouvez donc en utiliser plusieurs par jour, mais il faut tout de même respecter quelques conditions.

#COVID19 | Pour chaque sortie, vous devrez vous munir d’une attestation, comme au printemps, que vous trouverez dès ce soir sur le site du Gouvernement, du ministère de l'Intérieur et sur l’application #TousAntiCovid. ⤵️https://t.co/VagaNNXHpg — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 29, 2020

Respecter le confinement pour se séparer du coronavirus

Bien sûr, si vous avez un animal, vous pourrez le sortir trois fois par jour au minimum ou encore pratiquer ensuite une activité sportive dans la limite d’un kilomètre autour de chez vous et pendant une heure au maximum. Une autre attestation pourra être imprimée pour aller faire quelques courses et vous rendre au travail. Certains Français peuvent alors sortir près de 5 ou 6 fois par jour et, dans ce cas de figure, le confinement ne sert pas à grand-chose.

Ce soir, nous sommes déjà + de 5 millions à avoir téléchargé #TousAntiCovid. On continue. La nouvelle attestation de déplacement sera disponible via l’application ce soir à partir de minuit.

Passez le mot 👉 https://t.co/eSfPlZSakl pic.twitter.com/dLyFcL0xUj — Cédric O (@cedric_o) October 29, 2020

Il y a une question de bon sens pour éviter la propagation du virus, vous pouvez alors vous organiser différemment pendant ce confinement .

. Si vous êtes sportif, vous pouvez sortir votre chien tout en pratiquant votre course à pied par exemple.

Faites également une liste de courses, vous pourrez ainsi vous rendre une seule fois par exemple dans un supermarché.

Ces techniques limitent de ce fait les sorties et vous respectez ainsi le concept du confinement. Il faut donc changer les habitudes pendant cette période qui n’est pas facile.

Les forces de l’ordre ont-elles un listing de vos sorties ?

Les policiers qui pourront vous contrôler n’auront pas accès au programme de votre journée. De ce fait, lorsque vous êtes contrôlé, ils ne savent pas si vous êtes déjà sortis au cours de la journée ou de la semaine. Il n’y a donc pas un traçage de la population contrairement à certaines idées reçues. Comme le gouvernement a pu le préciser, la responsabilité de chacun doit être engagée, c’est donc à vous de voir s’il est judicieux ou non de se sortir 6 fois par jour du lundi au dimanche alors qu’un virus prend de l’ampleur.

Il y a toutefois des impératifs et des cas spécifiques si vous avez un proche malade ou encore en situation de handicap ou si vous possédez des animaux qui ont besoin de soins. Par contre, si vous n’avez pas des impératifs par rapport à votre famille, que vous êtes en télétravail ou que vous ne possédez pas un animal de compagnie, vous pouvez clairement vous organiser pour limiter considérablement vos déplacements, cela est aussi important pour votre propre santé. Comme Olivier Véran a pu le spécifier, plus les Français respecteront à la lettre le confinement et plus nous pourrons nous débarrasser de cette épidémie.