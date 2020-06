Comment se débarrasser des moustiques totalement sur la terrasse ? Des techniques alternatives !

Généralement, le scénario est le même tous les étés.

Vous êtes dévoré au cours de la nuit par un moustique, vous cherchez des méthodes et vous êtes prêt à les utiliser toutes pour enfin retrouver la paix.

Il est parfois judicieux d’être prévoyant et d’avoir à la maison quelques armes prêtes à être dégainées afin de riposter.

En effet, les moustiques sont souvent coriaces et il faut redoubler d’efforts pour réussir à les supprimer.

Il existe des torches à la citronnelle qu’il suffit de planter

Vous pouvez joindre l’utile à l’agréable grâce à ces torches que vous pourrez trouver dans tous les magasins notamment les jardineries et les enseignes de décoration.

Plusieurs méthodes sont possibles, il suffit de tester celles qui vous conviennent le mieux.

Vous pouvez avoir une bougie à la citronnelle dans la torche, vous l’allumez alors dès que vous êtes sur la terrasse .

. Elles sont plus ou moins grandes et vous aurez une base à enfoncer dans la terre.

D’autres contiennent parfois du liquide, il faut alors une batterie ou une source électrique, ce qui est moins pratique.

Les torches sont agréables et décoratives, mais il faut en installer plusieurs pour être certain que l’efficacité sera au rendez-vous.

Dans le même registre, voici les bougies

Impossible de ne pas les croiser dans les centres commerciaux, vous avez de petits formats qu’il sera facile à installer sur les bords de fenêtres et des versions beaucoup plus conséquentes.

La durée de vie est alors élevée et grâce à ces bougies parfois d’un kilo, vous aurez l’occasion de les utiliser pendant plusieurs jours.

Le concept reste simple, vous allumez votre bougie et les odeurs dégagées devraient entraîner la fuite des moustiques dans un rayon d’un mètre environ. Certaines bougies sont plus efficaces que d’autres.

Bien sûr, si vous avez du vent sur la terrasse, cette solution perd généralement toute sa superbe, mais le vent est efficace contre les moustiques. Il est d’ailleurs recommandé de dormir avec un ventilateur puisque les insectes ne peuvent pas vous atteindre.

Pour les bougies, faites en sorte de les utiliser sur un socle stable pour éviter les drames au cours de l’été.

Remplissez une assiette avec de l’ammoniaque

Certes, l’odeur est désagréable, les moustiques ne peuvent donc pas envahir votre terrasse. Par contre, il y a un problème majeur surtout si vous n’appréciez pas les arômes qui peuvent piquer parfois. Pourtant, cette astuce alternative est très efficace et il suffit de réaliser un test pour constater que les moustiques auront déserté votre terrasse en quelques minutes. Il suffit alors de verser quelques gouttes d’ammoniaque dans une assiette en tenant éloignée cette substance de toutes les flammes et des enfants. Si vous avez des animaux et des enfants en bas âge, faites en sorte de ne pas installer l’assiette sur le sol.