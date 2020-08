Comment se débarrasser des moustiques dans votre maison cet été ? Nos astuces imparables

Vous le savez sans doute, les moustiques s’invitent dès que la nuit tombe puisqu’ils sont attirés par la lumière de votre maison.

Cette dernière peut clairement être envahie et vous aurez alors des boutons qui occasionnent des démangeaisons insupportables.

Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à des produits chimiques que vous trouverez dans les centres commerciaux, car il existe des solutions naturelles beaucoup plus efficaces et respectueuses de votre santé et celle de vos enfants.

Se débarrasser naturellement des moustiques dans la maison

Les foyers sont nombreux à l’approche de l’été à chercher comment se débarrasser des moustiques dans la maison puisqu’ils sont insupportables et difficiles à chasser avec des méthodes traditionnelles. Vous avez dépensé des fortunes avec des bracelets ou encore de la citronnelle, mais le résultat n’est pas celui escompté.

Vous pouvez donc faire brûler du marc de café dans un contenant en aluminium, les odeurs ne sont pas appréciées par les moustiques .

. Il est possible de réaliser une solution à base d’huile essentielle d’eucalyptus citronné, vous devez verser 15 gouttes dans le pulvérisateur.

Vous l’appliquez sur toutes les ouvertures ainsi que les rideaux pour chasser les moustiques grâce à une barrière naturelle.

Vous pouvez aussi utiliser le thym au citron puisque l’odeur reste relativement forte.

Cette méthode est parfaite pour éloigner les moustiques et vous faites aussi une solution avec un peu d’eau.

Si vous souhaitez un mélange un peu plus gras et moins dilué, vous pouvez utiliser de l’huile d’olive, mais il ne faudra pas être généreux notamment pour éviter les taches sur les rideaux.

D’autres astuces pour se débarrasser des moustiques

Vous pouvez bien sûr tester toutes les méthodes citées, mais évitez forcément de les mélanger pour ne pas avoir des odeurs désagréables qui envahissent votre quotidien. La meilleure solution consiste à tester une méthode naturelle pendant quelques jours et à passer à une autre technique si celle-ci ne porte pas ses fruits. Vous pourrez alors pour apprendre comment se débarrasser des moustiques au sein de la maison utiliser de la cannelle qui agit aussi au niveau des oeufs des moustiques. Les adultes ne peuvent pas se développer et les larves ne viennent pas au monde.

Il faut mélanger de l’huile essentielle de cannelle à un peu d’eau pour avoir une solution facile à pulvériser au niveau des ouvertures. Si vous avez des oranges à la maison qui ont tendance à s’abîmer, vous pouvez réaliser des jus pour ne pas les jeter à la poubelle ou les recycler afin de chasser les moustiques. La méthode naturelle consiste à planter des clous de girofle assez généreusement au niveau de la chair, il faut alors couper en deux votre agrume et vous le positionnez au centre de la table pour que les odeurs puissent se dégager aisément au cours de la soirée.

Comment construire une moustiquaire ?

Si vous avez l’intention de vous protéger pleinement de ces insectes, je vous conseille d’acheter ou de réaliser vous-même une moustiquaire. Inutile d’être très expérimenté dans le monde du bricolage, car finalement c’est très simple. Vous devez acheter dans le commerce une toile relativement petite et fine pour que les moustiques et les autres insectes ne puissent pas passer à travers.

Il faut un cadre qui sera de la grandeur de votre fenêtre, n’oubliez pas de prendre les mesures avant d’acheter le bois.

Prenez des équerres plates pour concevoir un cadre en bois très solide que vous pourrez notamment peindre de la couleur de votre fenêtre.

Avec une agrafeuse murale, vous attachez la fameuse toile et il est préférable de diriger le côté avec les agrafes à l’intérieur.

Vous aurez ainsi le côté le plus réjouissant à l’extérieur et il n’entachera pas votre façade.

Vous installez ensuite la moustiquaire et vous serez réellement protégé de ces nuisibles.

Achetez du barrage aux insectes

Si vous ne souhaitez plus que les moustiques viennent envahir votre quotidien, vous pouvez toujours acheter ces sprays disponibles dans le commerce. En effet, il suffit d’appliquer la substance au niveau du cadre de votre fenêtre, les toiles et les rideaux. Généralement, l’efficacité est au rendez-vous pendant plusieurs heures et cela vous permet d’ouvrir vos fenêtres sans être dérangé par ces moustiques. Il est tout à fait possible de coupler ces solutions pour être réellement certain que ces insectes ne viendront pas vous perturber au cours de votre sommeil.

Les moustiquaires peuvent aussi être imbibées avec ce produit, vous ne devriez pas avoir ces insectes quelques mètres avant votre façade et vos fenêtres, cela vous permet de profiter pleinement de votre balcon par exemple sans avoir à acheter des bougies ou d’adopter une multitude de solutions qui ne portent pas souvent le fruit.