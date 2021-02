Comment se débarrasser des moustiques à l’intérieur ? Une méthode naturelle et terriblement efficace !

Lorsque les vacances sont au rendez-vous, vous pouvez profiter pleinement de ces journées ensoleillées, mais elles sont souvent rythmées par ces insectes qui deviennent insupportables. Pour savoir comment se débarrasser des moustiques à l’intérieur, il suffit d’adopter une méthode radicale à savoir la moustiquaire. Certes, l’investissement pourrait être important si vous équipez l’intégralité des ouvertures, mais le résultat sera intéressant puisque vous aurez une réelle barrière.

Installer une moustiquaire contre les moustiques

Bien sûr, la maille est tellement fine que les moustiques ne peuvent pas pénétrer dans votre logement, mais c’est aussi le cas pour tous les insectes comme les guêpes ou encore les mouches. Vous serez alors paisiblement assis sur votre canapé et vous ne pourrez plus être dérangé par ces moustiques. Vous disposez par contre de plusieurs solutions plus ou moins onéreuses en fonction des contextes.

Certains magasins notamment ceux liés au bricolage vous proposent des moustiquaires prêtes à l’emploi .

. Vous avez des portes qu’il suffit de fixer au niveau de votre fenêtre ou de votre porte-fenêtre.

Vous aurez également des versions extensibles qui s’adaptent à toutes les ouvertures, cette méthode est idéale pour les fenêtres.

Vous abaissez également le volet pour maintenir votre moustiquaire et vous aurez un peu d’air, mais aucun moustique.

Les prix peuvent varier en fonction des technologies, car si vous achetez une porte moustiquaire, il faut souvent dépenser près de 50 euros pour des versions robustes qui seront faciles à utiliser d’une année à l’autre. Vous pouvez construire votre propre moustiquaire avec un cadre en bois et une toile que vous pourrez dénicher dans des magasins de bricolage. Il suffit de la fixer avec quelques agrafes ou de petits clous.

Des méthodes naturelles pour se débarrasser des moustiques

Il faut savoir que cette méthode est radicale puisque les insectes ne peuvent plus pénétrer dans votre appartement. De plus, la moustiquaire robuste pourra être utilisée les années prochaines, la rentabilité est donc réellement avantageuse. Vous pouvez aussi adopter d’autres techniques naturelles pour apprendre comment se débarrasser des moustiques à l’intérieur. En effet, vous avez les fameuses bougies à la citronnelle qui sont parfois sympathiques notamment pour la terrasse. Les fameuses prises à brancher dans les chambres sont parfois redoutables, mais la durée de vie reste limitée.

Je me fais graille par des moustiques en ce moment pas vous ? — Askeladd 🌍 (@MuepuVanille) May 30, 2020

Les huiles essentielles comme la lavande vraie ou l’eucalyptus citronné peuvent être utilisées avec des mélanges pour vaporiser l’ensemble des fenêtres et des rideaux. Certains proposent même de brûler du marc de café puisque les odeurs dégagées ne sont pas du tout appréciées par les moustiques. Vous disposez désormais de toutes les techniques indispensables afin de vous débarrasser au plus vite de ces insectes. Si vous deviez envisager une seule technique, je vous recommande réellement la moustiquaire qui est facile à installer et l’efficacité est extraordinaire.