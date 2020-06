Comment faire fuir les moustiques la nuit ? Nos astuces incontournables pour y remédier

Vous avez malheureusement tenté toutes les techniques susceptibles de croiser votre regard sur le Web et le résultat est toujours le même. Les moustiques sont présents dans votre chambre et ils viennent perturber votre nuit. Nous avons toutefois quatre solutions à vous proposer pour apprendre comment faire fuir les moustiques la nuit et vous serez ainsi en mesure de profiter pleinement de votre nuit. Il existe bien sûr une solution radicale à savoir la moustiquaire qu’il suffit d’installer sur toutes les fenêtres et ouvertures.

Les jardinières avec des géraniums

Cette technique est efficace puisqu’elle vous permet de décorer votre fenêtre, mais également de chasser les moustiques, car l’odeur n’est pas appréciée.

Choisissez de préférence un géranium assez étoffé à la citronnelle pour éloigner naturellement les moustiques .

. Optez pour une jardinière assez large pour que la dimension soit similaire à la largeur de la fenêtre.

Prenez également une jardinière de couleur pour ajouter une décoration supplémentaire à votre fenêtre.

L’art d’utiliser des huiles essentielles

Depuis quelques années, ces flacons ne cessent de prendre de la place dans les pharmacies des Français qui souhaitent améliorer leur quotidien en faisant appel au côté naturel. Contre les moustiques, vous pouvez donc adopter des huiles essentielles à la citronnelle, la lavande vraie ou encore à l’eucalyptus citronné. Deux méthodes sont possibles, la première consiste à acheter un diffuseur que vous branchez dans votre chambre avant de vous coucher pour que les insectes soient chassés rapidement. La seconde permet de réaliser un pulvérisateur avec un peu d’eau pour appliquer l’huile sur les fenêtres et les rideaux.

Le ventilateur, l’astuce insolite

Bien sûr, les moustiques ne peuvent pas se déplacer lorsque le vent est trop fort. La meilleure technique consiste à adopter un ventilateur que vous positionnez à proximité de votre tête. Certes, il faudra un exemplaire pour madame et un autre pour monsieur, mais les moustiques ne pourront pas vous embêter au cours de la nuit. Il faut également une puissance assez élevée pour que l’ensemble du lit soit protégé. Il faudra alors vous attarder sur les références les plus performantes qui sont certes un peu plus onéreuses.

La moustiquaire, la technique la plus radicale

Que vous ayez une porte-fenêtre ou une fenêtre classique, voire une fenêtre de toit, vous pouvez clairement adopter une moustiquaire qui est facile à installer.

Le cadre est en bois pour les versions que vous aurez pu concevoir .

. Des magasins comme Norma ou Lidl vous proposent des cadres en PVC, voire en métal pour les adapter facilement à vos ouvertures.

La moustiquaire est parfaite contre les moustiques, mais elle évite également aux insectes de rentrer comme les araignées, les guêpes, les bourdons…

Avec ces méthodes, vous êtes désormais prêt à lutter contre les moustiques qui ne vous embêteront pas cet été.