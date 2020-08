Circulation ce weekend : le 15 août sera-t-il chargé pour les départs et retours de vacances ?

Coronavirus, confinement, restrictions… chacun se demande à la veille du weekend du 15 août si celui-ci sera aussi chargé que d’habitude. Il est vrai qu’il s’agit d’une période relativement difficile pour ce qui touche à la circulation. Qui plus est, on a largement conseillé aux Français de partir en France cette année, ce qui ne risque pas d’arranger l’état des autoroutes bien évidemment, puisque la voiture est généralement le moyen de transport privilégié.

Bison Futé nous informe, sans surprise, qu’il va y avoir du monde sur la route. Les départs sont un peu moins nombreux à cette période de l’été, et ce sera plutôt dans le sens des retours qu’il va falloir s’armer de patience. Le flux sera dirigé globalement du sud vers le nord du pays, ce qui est tout à fait logique, puisque nombreux sont ceux qui rentreront de la plage ce weekend.

Principalement du monde dans le sens des retours

Si vous comptez vous aussi rentrer de vacances ce weekend, surtout si vous étiez sur la côte méditerranéenne, vous allez croiser du monde. Tout l’arc méditerranéen sera concerné par les difficultés de circulation comme vous pourrez le constater. Entre les frontières espagnole et italienne, les bouchons seront très fréquents et ce dès demain. Cette circulation relativement dense devrait perdurer dimanche, et même lundi.

Et pour ceux qui souhaitent partir ce weekend ?

Quelques départs seront malgré tout à prévoir ce weekend, même si cela sera dans des proportions bien moindres. Ainsi, c’est surtout la moitié sud du pays qui sera concernée par cette vague, tout autour de la Méditerranée, et en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si l’ensemble du territoire sera classé en orange, ces régions seront de leur côté, en rouge dès demain.

Un dimanche un peu plus calme ?

Dimanche, la circulation sera facilitée dans le sens des départs. Une fois encore, seuls les départements situés en bord de Méditerranée seront concernés par les ralentissements, ainsi que la Provence d’une manière générale. Ces régions sont classées en orange. Le reste du pays est de son côté, en vert pour les départs sur la journée de dimanche, vous n’éprouverez donc pas de difficulté particulière sur le restant du territoire.

Pour les retours, la situation est toujours compliquée. Le pays tout entier est classé orange, néanmoins la région Auvergne-Rhône-Alpes est de son côté en rouge pour la journée, puisque les vacanciers seront encore nombreux à rentrer chez eux, après avoir bien profité du soleil et du sable chaud. Attention donc aux forts ralentissements et aux bouchons qui seront persistants dans le sud est du pays, tout au long de la journée de dimanche.

Quelques retours sont aussi à prévoir lundi, mais dans une proportion bien moindre, vous circulerez avec beaucoup plus de facilité donc en ce début de semaine prochaine.

Pensez à vous hydrater !

La vague de chaleur touche à sa fin, mais l’été n’est pas terminé ! Pensez donc à bien vous hydrater, de manière à ne pas subir la chaleur sur la route ce weekend. Songez en particulier aux plus jeunes et aux plus âgés, qui sont bien plus vulnérables que les autres en la matière, puisqu’ils n’ont pas forcément le réflexe de boire eux-mêmes.

Bonne route à tous !