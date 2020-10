Changement d’heure : pourquoi doit-on changer pour l’heure d’hiver et d’où vient cette fameuse tradition qui impacte le quotidien des français ?

Le changement d’heure d’hiver aura lieu lors de la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020.

Changement d’heure d’hiver : tout ce que vous devez savoir sur le sujet pour briller en société !

Le changement d’heure, c’est de l’histoire très ancienne ! Si la dernière décision en date a été réalisée en 1975 en France par le président de la république Valéry Giscard d’Estaing pour que le prix de l’électricité diminue suite au “choc pétrolier”, par le passé on a pu voir d’autres décisions similaires.

Dès 1911, la France décidait en effet de changer son heure pour adopter celle de Greenwich, une petite ville qui se situe près de Londres en Angleterre. Quelques années plus tard, en 1916, la France décidait d’ajouter une heure pour réaliser déjà à l’époque des économies d’électricité. Lors de la seconde guerre mondiale, la France a de nouveau connu un changement d’heure important. En effet, alors qu’elle est occupée par les allemands, la France se contraint à adopter son fuseau horaire en ajoutant donc deux heures pendant l’été. Une décision qui sera complètement remise en cause et même annulée dès la fin de la seconde guerre mondiale.

Les raisons de ces changements d’heure sont donc purement politiques dans un contexte de guerre, ou bien économiques pour limiter la consommation électrique des foyers. Comment réagiront les partis écologistes face à cette situation lors de l’annulation à venir du changement d’heure en France ? Nous devrions avoir la réponse dans les années à venir…

Changement d’heure : les français partent en dépression en hiver !

S’il y a bien un sujet qui revient chaque année et qui fait sans cesse parler de lui, c’est bel et bien ce fameux changement d’heure que nous connaissons pour l’hiver et pour l’été. Et chaque année, le sujet fait rage dans les médias mais également sur les réseaux sociaux, où les blagues sur le sujet ne manquent pas ! On imagine qu’avec la crise sanitaire actuelle les internautes devraient se régaler et diffuser des blagues concernant d’éventuels couvre-feu qui pourraient eux aussi changer d’heure par exemple.

Mais d’autres français n’ont clairement pas le coeur à rire et détestent même le changement d’heure d’hiver. Il faut bien dire que cela réduit les journées et cela signifie donc que les français auront bien moins de soleil dans la journée ! Pour les personnes qui aiment dormir, c’est en revanche une excellente nouvelle car ils dormiront une heure supplémentaire !

Une bien difficile période qui n’est probablement pas étrangère au fait que des millions de français se retrouvent en dépression pendant cette période. Le climat peut en effet avoir des conséquences sur notre santé et le fait de ne pas voir le soleil peut donc être catastrophique pour nous. Lors du passage à l’heure d’hiver, les aiguilles reculent donc d’une heure pour tout le monde. C’est à trois heures du matin plus exactement où nous devons changer d’heure pour passer à 2 heures du matin.

Changement d’heure : la loi pour arrêter a été reportée en 2022 !

Souvenez-vous, il y a quelques temps nous avions appris que le parlement européen avait décidé le 26 mars 2019 (et après une consultation européenne de 2018) la fin du changement d’heure. A cause de la crise sanitaire du coronavirus, la loi est reportée à 2022 à moins que cela ne soit pas encore plus tard ! Il ne s’agit donc pas du dernier changement d’heure que nous allons vivre, contrairement aux idées reçues.