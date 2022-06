Cette arnaque dans les restaurants prend une ampleur, vous risquez de la payer cher !

La situation n’a jamais été aussi critique pour les restaurants ! Cette arnaque vise à la fois les consommateurs mais aussi les restaurateurs ! Alors que de plus en plus de français ont purement et simplement décidé de revenir au restaurant pour se faire plaisir, force est de constater que vous allez clairement avoir bien des difficultés à joindre les deux bouts ! En effet, il se trouve que l’on a pu entendre parler d’une récente arnaque qui fait de plus en plus de bruit.

Dévoilée en exclusivité dans le magazine Capital, il se trouve que celle-ci risque fortement de vous concerner à un moment ou l’autre pendant la prochaine saison estivale, est le moins que l’on puisse dire. Alors que de plus en plus de personnes en France peuvent vivre dans des situations financières toutes plus complexes les unes que les autres, on imagine vraiment que c’est une nouvelle assez dingue et même plutôt terrible qui s’annonce.

Les français vivent un cauchemar, et les restaurants aussi !

Comme vous pouvez vous en douter, il se trouve par ailleurs que certains d’entre vous risquent clairement de prendre les devants et d’avoir des difficultés à échapper à cette arnaque qui n’est pas tout à fait comme les autres. Bien que l’on aurait pu penser que certaines situations allaient clairement avoir de plus en plus de grandes ambitions, on remarque tout de même que les arnaques ne cessent de prendre de plus en plus d’ampleur, et notamment en France où elles sont particulièrement importantes et même nombreuses.

Mais si on pouvait penser que cela allait concerner tout simplement les arnaques par SMS, c’était clairement sans compter sur le fait que l’on retrouve de plus en plus d’arnaques toutes plus dingues les unes que les autres dans le monde de la grande distribution, mais aussi dans les différents restaurants français que l’on peut retrouver. Comme vous pouvez l’imaginer, il se trouve que ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé, et certains risquent de perdre des dizaines ou même des centaines d’euros pendant la prochaine saison s’ils ne font pas vraiment attention à la situation actuelle des choses…

Une situation qui devient incontrôlable pour les banques !

Si on pouvait penser que les banques étaient les seules concernées par cette situation catastrophique, c’était sans imaginer tout le reste qui allait pouvoir suivre par la suite. En effet, on remarque que de plus en plus de personnes ne cessent de dire haut et fort comment il est possible de trouver de plus en plus de vraies problématiques sur le sujet, mais le problème n’est pas là !

On peut compter en effet de plus en plus de français qui se font arnaquer par cette subtilité information qui risque de faire de plus en plus de bruit dans les jours et les prochaines semaines . On sait d’ores et déjà que cela sera parfois assez difficile d’y résister.

De faux terminaux de paiement pour encaisser !

vous faire arnaquer par cette supercherie pas tout à fait comme les autres. Ainsi, on sait d’ores et déjà que certains ont même décidé de ne payer qu’en espèce pour ne pas avoir de problème. Une décision assez radicale mais qui pourrait bien être efficace si vous n’avez aucun autre choix que de fonctionner de cette façon, c’est le moins que l’on puisse dire !